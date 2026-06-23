Reportan caída de Facebook (Meta) este 23 de junio: usuarios enfrentan fallas en la plataforma

Usuarios de la plataforma han reportado fallas en la aplicación, así como en la conexión al servidor además del acceso al sitio web

Eres consumidor constante de META? Sin duda esta información es para ti ya que este martes 23 de junio se ha reportado la caída de Facebook, lo que ha generado molestia entre los usuarios, sin que hasta el momento la empresa de Mark Zuckerberg haya informado sobre las razones de las afectaciones.

De acuerdo con la aplicación Downdetector fue alrededor de las 14:47 horas de este martes cuando se comenzaron a recibir reportes por fallas en el servidor. Aproximadamente han sido al menos 2532 reportes los que se han recibido por parte de los usuarios.

50% fallas en la App

22% fallas en la conexión al servidor

14% fallas en el sitio web

En el mismo reporte de la aplicación se reveló las ciudades mexicanas que sufrieron afectaciones con la caída de Facebook – META, por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir los canales oficiales de la empresa para conocer las medidas a seguir, los trabajos siguen para recuperar el servicio.

Ciudad de México

Mérida

Guadalajara

Querétaro

San Luis Potosí

Ciudad Juárez

Ensenada

Mexicali

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO