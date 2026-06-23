Responde Supervisora: inconformes son presuntos ‘aviadores’

Nereida Miroslava Garza, salió al paso de las protestas y señalamientos de un grupo de docentes que exigen su destitución

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La supervisora de la zona escolar 82 en Ciudad Victoria, Nereida Miroslava Garza, salió al paso de las protestas y señalamientos de un grupo de docentes que exigen su destitución, al rechazar que existan actos de abuso de autoridad y asegurar que el conflicto ya se encuentra en proceso legal.

“Reitero que las manifestaciones provienen de personal que considero presuntamente se encuentra en la hipótesis de aviadores, ya que desde febrero de este año abandonaron su centro de trabajo por su propia voluntad”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.

Garza sostuvo que la separación de algunos trabajadores no obedeció a despidos arbitrarios, sino a decisiones administrativas dentro del marco institucional.

“Aclaro, yo no los corrí…(fueron despedidos) presuntamente por indicaciones del asesor del dirigente de la sección 30 del SNTE”, afirmó.

La supervisora explicó que los docentes fueron reincorporados el 15 de junio; sin embargo, acusó que al regresar habrían realizado acciones que afectaron el funcionamiento de la oficina. “Al llegar desconectaron las cámaras que se habían instalado como medida cautelar para seguridad del personal de la supervisión”, señaló.

Aseguró además que pese al conflicto, la zona escolar 82 ha mantenido la operación de sus servicios. “La supervisión nunca ha dejado de prestar sus servicios”, dijo, al referir que el trabajo administrativo continúa con apoyo de personal asignado.

La funcionaria afirmó que el caso ya está en manos de distintas instancias y que ha buscado ser escuchada por autoridades educativas. “He solicitado de manera reiterada citas con el Secretario de Educación…y aún sigo en espera de ser atendida”, expresó, al señalar que existe un amparo en curso.

Finalmente Garza rechazó que exista una resolución definitiva en su contra y defendió su trayectoria profesional.

“No permitiré que agendas particulares e intereses facciosos manchen mi reputación y mi trayectoria profesional”, concluyó, en medio de un conflicto laboral que mantiene tensión en la zona escolar 82.