Rompe récord Tamaulipas con mil 200 empleos en una semana

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que este resultado refleja un incremento en la actividad de reclutamiento por parte de las empresas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sector empleo en Tamaulipas alcanzó una cifra histórica durante la última semana, al concretarse mil 200 contrataciones, el mayor número de personas vinculadas a una plaza laboral formal en un periodo de 7 días durante el presente año.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que este resultado refleja un incremento en la actividad de reclutamiento por parte de las empresas y una mayor participación de ciudadanos en los programas de vinculación laboral.

Explicó que en lo que va de 2026 se han logrado colocar de manera directa 5 mil 600 trabajadores, mientras que cerca de 30 mil tamaulipecos han recibido atención a través de los distintos mecanismos de búsqueda y canalización de empleo.

“Tan solo la semana pasada pudimos colocar a mil 200 personas; es una cifra histórica en una sola semana”, señaló el funcionario al destacar los resultados obtenidos por el Servicio Nacional de Empleo en la entidad.

Además indicó que cada vez son más los tamaulipecos que buscan oportunidades laborales en el extranjero mediante programas legales y regulados, lo que ha generado una mayor demanda de asesoría y acompañamiento institucional.

El desempeño de las ferias del empleo también mantiene números positivos. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, entre el 15 y el 20 por ciento de los asistentes consigue una contratación inmediata, porcentaje que convierte a estos eventos en uno de los principales mecanismos de colocación laboral en el estado.