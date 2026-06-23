Se endiablo el Alcalde…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Por. Rosa Elena González

Conservadores, defensores de la familia, la decencia y buenas costumbres, así es como se definen muchos panistas. Hay quienes les llaman “mochos” por puritanos y santurrones, aunque la gran mayoría distan mucho de ello.

La verdad es que muchos de ellos, panistas, aunque generalmente se anden dando golpes de pecho continuamente realizan acciones que riñen con la moral pues les encanta endiablarse.

Por lo tanto, mochos, lo que se dice mochos, no son tanto, pues eso de conservadores y defensores de la moral y buenas costumbres no lo tienen en su haber, desconocen esos conceptos.

Para muestra ahí tiene usted al Alcalde de Llera, Tamaulipas, un personaje de nombre MOISES ANTONIO BORJON, de extracción panista, que para celebrar el Día del Padre organizó una función de Lucha Libre, hasta hi todo bien, es un espectáculo para toda la familia.

Pero al munícipe también se le ocurrió que sería bueno festejar a los padres de familia llevándoles al evento una mujer con poca ropa que les hicieran elevar la temperatura sin respetar a las familias que se encontraban en el lugar.

El espectáculo principal para los Padres de Familia fue la actuación de una mujer a quien le llaman la diabla, se endiablo el Alcalde, pues la dama en cuestión hiso que se elevara la temperatura de los varones al ritmo de cadencial baile y escasa ropa mientras ella los abrazaba y besaba.

Muy cuestionado fue el evento del alcalde llerense, tanto que trascendió a nivel nacional, no porque se trate de un panista, que quizá ni mocho es, está visto que conservador tampoco, pero es algo que la mayoría de la gente no vio con buenos ojos.

Le cuestionan porque el evento fue organizado por la Presidencia Municipal, pagado con recursos públicos, en espacio abierto, que no se respetó la integridad emocional de niños, además, que fue una falta de respeto para las señoras que se encontraban en el lugar.

Quizá muchos digan que es una acción intrascendente, que no tiene nada de malo que un edil guste de esos espectáculos y haga participe a la gente de su municipio, y puede que tengan razón, el problema es que el evento no fue en un lugar cerrado, fue público y estaban presentes familias enteras, muchas mujeres y menores de edad.

¿Cómo puede hablar un alcalde de ética, respeto, buenos principios, educación y moralidad cuando realiza esa clase de eventos? no hay manera.

En fin, la situación es que otra vez Tamaulipas esta en los medios nacionales, y no por algo bueno, sino por la ocurrencia del Alcalde de Llera que para festejar el Día del Padre llevo un espectáculo un tanto burdo, no la función de Lucha Libre, si la presentación de La Diabla mostrando su anatomía y con movimientos cadenciosos endiablando a los hombres que se encontraban en el lugar.

Polémico el evento del Día del Padre en Llera, pues el alcalde, que ni por tener nombre bíblico, MOISES, dio muestra de ser conservador, sin respetar el cargo que ostenta, se endiablo.