Suman esfuerzos COMAPA SUR y CFE para mejorar la operación de infraestructura estratégica

Sostuvieron una reunión de trabajo en la que acordaron acciones conjuntas para mejorar la operación de plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y cárcamos

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en la infraestructura hidráulica que abastece a la zona conurbada del sur de Tamaulipas, representantes de COMAPA SUR y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron una reunión de trabajo en la que acordaron acciones conjuntas para mejorar la operación de plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y cárcamos.

Los acuerdos dan continuidad a las gestiones y mecanismos de coordinación impulsados previamente por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, y el secretario de Desarrollo Energético, ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, con el propósito de fortalecer los servicios esenciales que se brindan a la población.

Durante el encuentro, encabezado por el gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, y por el Ing. Carlos Alberto Legorreta Hernández, encargado de la Gerencia de la División Golfo Centro de CFE, se reiteró la importancia de fortalecer la operación de las plantas potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta, así como de los 52 cárcamos que integran el sistema de saneamiento de la región.

Como parte de los acuerdos, ambas instituciones realizarán una inspección preventiva a la red eléctrica y a los circuitos que alimentan las instalaciones prioritarias de COMAPA SUR, cuyos resultados servirán de base para implementar un programa de optimización y mantenimiento. Asimismo, CFE brindará acompañamiento técnico para el desarrollo de estudios orientados a la instalación de enlaces preferentes y sistemas de respaldo eléctrico en las plantas potabilizadoras.

De igual forma, se estableció una mesa técnica permanente para dar seguimiento a la operación de la infraestructura estratégica y mantener una coordinación continua entre ambas instituciones, fortaleciendo los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de las familias del sur de Tamaulipas.