Suspenden reparación del acueducto hasta localizar a trabajador desaparecido

Autoridades de Protección Civil mantienen un operativo de búsqueda en la zona del percance

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las labores de reparación en el Acueducto Guadalupe Victoria permanecerán suspendidas hasta que sea localizado el trabajador de la empresa constructora que continúa desaparecido, tras el incidente registrado durante la obra de la segunda línea de conducción.

Autoridades de Protección Civil mantienen un operativo de búsqueda en la zona del percance, lo que impide el acceso del personal técnico para intervenir la infraestructura dañada.

Debido a esta condición las bombas del sistema principal continúan fuera de operación, por lo que persisten las afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores de Ciudad Victoria, con mayor impacto en las zonas oriente y suroriente.

El abasto se mantiene de forma parcial a través de los manantiales de La Peñita y pozos profundos, lo que permite la operación limitada del sistema en algunas áreas de la capital.

La COMAPA Victoria, en coordinación con el Gobierno del Estado, reparten agua mediante pipas para atender de forma prioritaria a hospitales, escuelas y población vulnerable.

Una vez que concluyan las labores de búsqueda y el área sea liberada se reanudarán las reparaciones en el acueducto, con una estimación de restablecimiento del servicio en un plazo de hasta 48 horas posteriores al inicio de los trabajos.