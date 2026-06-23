Tamaulipas cerrará junio sin amenaza de ciclones, pero seguirán las lluvias

Junio se va y Tamaulipas respira, no hay ciclones tropicales amenazando nuestras costas. Y sí, es raro. En plena temporada de huracanes, el estado esquiva la fila de tormentas.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas concluirá el mes de junio sin amenazas por ciclones tropicales.

Esto es un escenario poco común en plena temporada de huracanes que de acuerdo con especialistas, se debe a la presencia de un sistema anticiclónico que está bloqueando el desarrollo y avance de fenómenos con potencial ciclónico hacia las costas mexicanas.

El meteorólogo Alexis Campos Esquivel, de MeteoMex, informó que los análisis más recientes de los modelos meteorológicos y sus ensambles no muestran la formación de ciclones tropicales que representen riesgo para el territorio nacional durante los próximos días, condición que se mantendría vigente al menos hasta finalizar junio.

Para Tamaulipas una de las entidades que cada año permanece atenta a la evolución de sistemas tropicales en el Golfo de México, la noticia representa un respiro temporal, ya que por ahora no existen indicios de que algún fenómeno de este tipo pueda impactar sus costas.

El especialista explicó que la persistencia de un anticiclón sobre el norte del país está actuando como una barrera atmosférica que impide el desplazamiento de zonas de baja presión con potencial ciclónico hacia México, obligándolas a desviarse mar adentro.

Sin embargo la ausencia de ciclones no significa que desaparezcan las lluvias.

Campos Esquivel aclaró que durante los próximos días continuarán registrándose precipitaciones en distintas regiones del país debido al tránsito de ondas tropicales y su interacción con canales de baja presión, sistemas que seguirán favoreciendo el ingreso de humedad.

En el caso de Tamaulipas estas condiciones podrían generar lluvias y chubascos, especialmente ante la abundante humedad disponible en la región tras las precipitaciones registradas durante las últimas semanas.

El meteorólogo recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y los reportes meteorológicos actualizados, ya que la temporada de ciclones tropicales aún se encuentra en una etapa temprana y las condiciones atmosféricas pueden cambiar conforme avance el verano.

Aunque el panorama inmediato luce favorable para las costas tamaulipecas, las autoridades y especialistas insisten en no bajar la guardia, pues históricamente los meses de agosto y septiembre suelen concentrar la mayor actividad ciclónica en el Golfo de México.