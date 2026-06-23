Tamaulipas tendrá lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo este martes: emite SMN alerta para 16 estados

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que una onda de calor seguirá causando estragos en al menos 6 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 23 de junio se tiene pronosticado que las lluvias intensas sigan provocando afectaciones en 16 estados de la República Mexicana, además, advirtió que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, asimismo, señaló que una onda de calor seguirá causando estragos en por lo menos 6 entidades por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, este martes 23 de junio un canal de baja presión en el norte del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (este) y Nayarit (sur); intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO