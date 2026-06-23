Tamaulipas y la recompensa de las finanzas sanas

EN VOZ ALTA/ PERLA RESÉNDEZ

Por. Perla Reséndez

Durante años, las finanzas públicas de los estados fueron evaluadas principalmente por el tamaño de sus presupuestos o por la cantidad de obras anunciadas.

Sin embargo, en un contexto económico cada vez más exigente, los indicadores que hoy pesan más son otros: disciplina financiera, capacidad de pago, manejo responsable de la deuda y generación de ingresos propios.

En ese escenario, Tamaulipas muestra señales que podrían traducirse en un beneficio tangible para sus finanzas a partir de 2027: un posible incremento en las participaciones federales.

No se trata de una promesa ni de una decisión tomada. Las participaciones dependen de una compleja fórmula que considera variables como la recaudación, el crecimiento económico, la población y las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Pero lo cierto es que la entidad llega a esa evaluación con números que hace algunos años parecían difíciles de alcanzar.

Uno de los factores más relevantes es la fortaleza crediticia que hoy exhibe el estado. La reciente ratificación de la calificación AAA con Perspectiva Estable por parte de HR Ratings no es un reconocimiento menor.

En el lenguaje financiero, significa que Tamaulipas posee la máxima calidad crediticia y una alta capacidad para cumplir sus obligaciones financieras.

La importancia de esta evaluación va más allá de un simple distintivo técnico. Una entidad con alta calificación crediticia genera confianza entre inversionistas, instituciones financieras y organismos nacionales e internacionales.

Además, refleja estabilidad presupuestaria, menor riesgo financiero y una administración ordenada de los recursos públicos.

A ello se suma otro dato significativo: Tamaulipas registra actualmente los niveles más bajos de deuda entre los estados de la frontera norte. La deuda per cápita, la deuda respecto al Producto Interno Bruto Estatal y la deuda vinculada a las participaciones federales se encuentran por debajo de entidades con economías tradicionalmente más robustas como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila.

Estos indicadores son resultado de una estrategia iniciada hace más de tres años para reestructurar la deuda pública, reducir el pago de intereses y liberar recursos para áreas prioritarias.

En términos simples, el gobierno paga menos por financiamientos pasados y dispone de mayor margen para invertir en infraestructura, programas sociales y servicios.

Otro elemento que podría jugar a favor de Tamaulipas es el crecimiento de los ingresos propios. La expectativa de cerrar 2026 con una recaudación cercana a los 12 mil millones de pesos refleja una mayor capacidad del estado para generar recursos sin depender exclusivamente de la Federación.

La próxima Encuesta Intercensal del Inegi también será clave. Si la actualización demográfica confirma un crecimiento poblacional importante, el estado podría fortalecer aún más su posición dentro de los criterios que determinan la distribución de recursos federales.

Por supuesto, los buenos indicadores financieros no garantizan automáticamente más dinero; la economía nacional, la inflación, el desempeño de la recaudación federal y las decisiones presupuestales del Gobierno de México seguirán siendo determinantes.

Sin embargo, lo que hoy muestran los números es que Tamaulipas llega mejor preparado que en años anteriores. Con una deuda controlada, una calificación crediticia de excelencia, finanzas estables y una mayor capacidad recaudatoria, el estado ha construido condiciones favorables para aspirar a una mayor participación en la bolsa federal.

En política financiera, pocas veces existen recompensas inmediatas. Pero cuando el orden administrativo se mantiene en el tiempo, los resultados suelen reflejarse en mayores oportunidades de inversión, más recursos públicos y una mejor capacidad para atender las necesidades de la población. Y eso es precisamente lo que Tamaulipas buscará capitalizar rumbo a 2027.