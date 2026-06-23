Transportistas realizarán paro en tramo carretero en Altamira

En Altamira, la movilización se realizará a las 07:00 horas en el kilómetro 31.5 de la carretera Tampico-Mante en dirección norte a sur, pasando el puente de la Esperanza

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Para exigir atención a varias problemáticas que les afectan, transportistas realizarán un paro en un tramo carretero en Altamira, la mañana del miércoles.

De esa manera, se sumarán a la manifestación y movilización nacional pacífica que se desarrollará en las principales carreteras de los 32 estados del país.

Es organizada por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C., AMOTAC.

Entre las demandas están mayor seguridad en las carreteras del país, agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otras.

En Altamira, la movilización se realizará a las 07:00 horas en el kilómetro 31.5 de la carretera Tampico-Mante en dirección norte a sur, pasando el puente de la Esperanza.

En el municipio de Altamira, la delegación de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, no se sumará al paro ya que no hubo una invitación a participar.

Su consejero nacional, Arturo Puente pidió a las autoridades que escuchen a los transportistas ya que finalmente les afectan las mismas problemática.