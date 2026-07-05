Gloria y “Truko” se proclaman ganadores en elección panista

De acuerdo con Gloria Garza, el triunfo de este domingo es contundente “y no hay un acto jurídico que pudiera invalidar esto, porque no hay ninguna situación que se hubiera hecho mal”.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La fórmula de Gloria Garza Jiménez y César “Truko” Verástegui se perfilan para dirigir al PAN en Tamaulipas durante un año, al concluir este domingo, una jornada de votación marcada por señalamientos de irregularidades, amenazas y más incidencias.

De acuerdo con Gloria Garza, el triunfo de este domingo es contundente “y no hay un acto jurídico que pudiera invalidar esto, porque no hay ninguna situación que se hubiera hecho mal”.

Ahora dijo, lo que sigue es buscar la unidad de los panistas de Tamaulipas, de cara a las elecciones del 2027 para elegir legisladores federales, locales y los 43 alcaldes del estado.

Este mismo lunes, la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Tamaulipas deberá sesionar para validar los resultados, que de acuerdo con Garza Jiménez, obtuvieron el 75 por ciento de los casi 5 mil votos contabilizados.

Después el nacional hará lo propio para ratificarlo y entregar la constancia de mayoría a la nueva dirigencia.

Garza Jiménez señaló que ahora viene, dijo, “rescatar al PAN que ya estaba allí antes”, refiriéndose a que ahora ya no existiría la influencia