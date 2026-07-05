Venezuela: 3 mil 342 personas muertas por los terremotos

Hay más de 16 mil heridos y más de 17 mil venezolanos sin vivienda. Brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda

Por. Staff

Caracas.-Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio provocaron la muerte de al menos 3 mil 342 personas, informó este domingo el gobierno venezolano.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en luto y la desesperación también han dejado 16 mil 740 heridos.

El último balance reportó el pasado sábado 2 mil 954 muertos y 16 mil 592 heridos, especialmente en La Guiara, estado vecino de Carcas, que quedó devastado por los sismos.

El gobierno venezolano informó que se enterraron sin identificar más de 150 cuerpos en el cementerio de Venezuela tras los terremotos.

El parte oficial consigna también que hay 17 mil 345 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad.

Para atender esa situación hay 79 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

Con cada vez menos esperanzas de encontrar vivos a sus familiares, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron rapidez para recuperar los cuerpos, mientras muchos se aferran a la búsqueda de los desaparecidos.

Cumplidos 11 días desde los sismos, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a cualquier señal que pueda ser interpretada como vida entre los escombros.

La ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas.