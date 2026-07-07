IMSS entrega el Bictegravir “a los pacientes que lo requieran”

El instituto asegura que el medicamento contra el VIH está disponible en la farmacia del Hospital del General Regional 6 de Ciudad Madero

Staff

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas aseguró que el medicamento antirretroviral Bictegravir, para el tratamiento contra el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), es entregado en la farmacia del Hospital del General Regional 6 de Ciudad Madero “a los pacientes que lo requieran”.

En un comunicado de 4 puntos que difundió el 6 de julio de 2026 y que tituló “Respecto al suministro de antirretrovirales para pacientes del Hospital General Regional 6 de Ciudad Madero”, Tamaulipas, respondió a colectivos que reportaron la falta del medicamento .

El IMSS informó que en “en caso de ser necesario para el abasto de medicamentos antirretrovirales, el hospital realiza acciones de refuerzo mediante traspasos de otras unidades o compras emergentes, con la finalidad de asegurar el suministro sin interrupciones. En casos excepcionales los ajustes logísticos no superan las 72 horas”.

Detallo que el IMSS en Tamaulipas cuenta con personal altamente calificado para atender este requerimiento, con la realización de estudios de control y seguimiento clínico y la disposición de antirretrovirales de última generación.

Y explicó que “ofrece un ChatBot de atención para pacientes, disponible todos los días hábiles, que brinda orientación y apoyo informativo, aunado a que todos los pacientes son atendidos de manera personal por el equipo de Técnicas y Técnicos en Atención al Derechohabiente del hospital, quienes les acompañan y mantienen informados sobre su proceso de surtimiento en farmacia”.

El IMSS publicó su comunicado el mismo día que el periódico La Razón de Tamaulipas dio a conocer en su versión de internet la queja de organismos como el Colectivo Innovación y Diversidad.