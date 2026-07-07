Reafirma Carmen Lilia Canturosas su compromiso con la educación

La alcaldesa de Nuevo Laredo reconoce a campeones del concurso académico interpreparatorias

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EXPRESO-LA RAZÓN

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, sostuvo una reunión con los 15 estudiantes de la Preparatoria Municipal «Elena Poniatowska» que conquistaron el primer lugar general del concurso académico Interpreparatorias 2026, un logro que consolida a la institución como referente de la educación media superior en la ciudad.

Durante el encuentro, la alcaldesa reconoció el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de las y los jóvenes, destacando que este triunfo es resultado del compromiso de los estudiantes, sus familias, docentes y del impulso permanente que el Gobierno Municipal brinda para fortalecer la educación como la mejor herramienta de transformación social.

“Ustedes son ejemplo de que el talento existe y que, cuando se combina con esfuerzo, disciplina y oportunidades, los resultados trascienden; nos sentimos profundamente orgullosos de cada uno de ustedes y seguiremos trabajando para que más jóvenes tengan las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños”, comentó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El certamen, convocado por el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, reunió a estudiantes de 18 preparatorias de la ciudad, quienes compitieron en disciplinas como Economía, Administración, Matemáticas, Física y Química, poniendo a prueba sus conocimientos y habilidades académicas.

Los alumnos de la Preparatoria Municipal «Elena Poniatowska» obtuvieron 15 premios individuales, alcanzando el primer lugar absoluto por encima de instituciones como los CBTIS 137 y 234, los COBAT 01, 18 y 23, así como de otras preparatorias municipales, entre ellas José Vasconcelos y José Gómez Morín.

La Directora del Plantel, la Escuela Preparatoria Municipal, “Elena Poniatowska”, comentó que este es un reconocimiento que la Presidenta Municipal da a los jóvenes, el recibirlos y tener un diálogo franco con los estudiantes.

“Estamos muy emocionados por habernos recibido a nuestra preparatoria, es un orgullo para nosotros después de haber obtenido tantos lugares en el Concurso de Ciencias; nos estuvimos preparando para este Concurso, se hizo un esfuerzo por parte de los alumnos, de los maestros, para ir a participar”, indicó Maria Nidia Benavides Casso.

Las y los estudiantes hablaron con libertad con la alcaldesa y compartieron sus experiencias, inquietudes y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la juventud, así como la importancia de que las instituciones continúen impulsando políticas públicas orientadas a generar mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional.

“Estuvo muy bonito, la verdad es un orgullo siempre ver a la presidenta con esa emoción con ese entusiasmo de ayudar a nosotros los estudiantes y pues nada, a seguir con este sueño de terminar nuestros estudios”, comentó la estudiante de la Preparatoria Elena Poniatowska, Michelle Gutiérrez .

Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración continuará fortaleciendo los programas de apoyo educativo, la infraestructura escolar y las acciones que permitan a las nuevas generaciones desarrollar plenamente su potencial, al tiempo que exhortó a los jóvenes a mantener su compromiso con el estudio, la excelencia y la construcción de una mejor comunidad.

Los estudiantes galardonados fueron César Luis Belén Martínez, Laura Jaquelín Garza Castillo, Emily Marrufo López, Michelle Gutiérrez Salas, Alejandro Pedraza Calderón, Guadalupe Yazmín Cabrera López, Jaime Eduardo Juárez Castillo, Marlen Guadalupe Guzmán Flores, Renata Cadena Rodríguez, Jonathan Eguía Benavides, Francisco Alexander Lorenzo Martínez, Wendy Dayana Beltrán Hernández, Ángel Yael Banda Aguilar, Gilberto Reyes Bravo y Alesi Daniela Ramírez Ortiz.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Javier Acebo; la directora de la Preparatoria Municipal «Elena Poniatowska», María Nidia Benavides Casso; y el coordinador de Educación Media Superior, Adán Hernández Ríos.