Consolida UAT desarrollo académico e institucional

Preside rectos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado la Asamblea Universitaria, donde se tomaron acuerdos para lograr esas metas.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió los trabajos de la Asamblea Universitaria, en cuyo marco se establecieron acuerdos que fortalecen los avances académicos y el desarrollo institucional de la máxima casa de estudios del estado.

Durante la sesión que tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), el rector destacó que la UAT sigue avanzando firme y marcando la pauta en el entorno estatal y nacional, adaptándose con liderazgo a las exigencias actuales mediante el crecimiento de su oferta educativa, especialmente en el nivel de posgrado.

Subrayó que la armonía y el trabajo en equipo en las dependencias académicas, son la clave para proyectar la fortaleza de la UAT hacia el exterior, como una institución que abre nuevas puertas al desarrollo del estado mediante carreras innovadoras y posgrados de alta especialización.

La Asamblea Universitaria, integrada por directivos y representantes de docentes y estudiantes de todas las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT, aprobó una serie de propuestas para seguir avanzando en las metas del Plan de Desarrollo Institucional.

En ese sentido, se aprobó la actualización de siete maestrías, dos doctorados, la renovación e incorporación de licenciaturas y nuevas opciones de titulación fronterizas.

En otro punto de la agenda, se ratificó el nombramiento del Dr. José de Jesús Guzmán Morales como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, un modelo de

vanguardia que ya es referente de orgullo nacional e iberoamericano en la construcción de la cultura de la paz.

Las maestrías aprobadas son: Gestión Estratégica Empresarial (FCAT); Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Instituto de Ecología Aplicada); Psicología Clínica y de la Salud, y Ciencias con Orientación en Trabajo Social (UATSCDH); Ciencias y Tecnologías Computacionales (UAM Reynosa-Rodhe); Gestión e Intervención Educativa (FCEH); así como la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje (UAM Valle Hermoso). También se aprobaron, el Doctorado en Gestión e Intervención Educativa (FCEH); y el Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios (FCAT).

Por otra parte, se autorizó la renovación del programa académico de Médico Veterinario Zootecnista (FMVZ) y la actualización de la Licenciatura en Enfermería, impactando de manera inmediata en las sedes de Victoria, Mante, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Reynosa Aztlán (de reciente creación). En otras propuestas, se aprobó la liquidación de la carrera de Licenciado en Producción Agropecuaria Sustentable (FMVZ).

En temas de asuntos generales, se avalaron las opciones de titulación por Experiencia Profesional y Curso de Actualización Profesional para las ingenierías y licenciaturas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo.

Al cierre de la sesión, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de seguir impulsando los esfuerzos de toda la comunidad universitaria, en unidad y cohesión institucional, para avanzar con firmeza hacia un mayor crecimiento que permita brindar mejores oportunidades a la juventud tamaulipeca.