Encabeza IMSS violaciones de derechos humanos

El Seguro Social concentra seis de las 14 recomendaciones emitidas por la CNDH por hechos ocurridos en Tamaulipas; todas corresponden a fallecimientos derivados de presuntas omisiones.

Por Staff

Expreso-La Razón

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 14 recomendaciones por hechos ocurridos en Tamaulipas entre 2025 y 2026, de las cuales nueve señalan directamente a instituciones del sector salud federal, de acuerdo con información obtenida por esta Casa Editorial. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra seis de esos expedientes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otros tres, lo que coloca al sector salud como el principal señalado por el organismo nacional en el estado durante el periodo.

Aunque las 14 recomendaciones fueron publicadas en 2025 y 2026, ninguna corresponde a hechos ocurridos en esos años. Los expedientes documentan violaciones a derechos humanos registradas entre 2010 y 2024, cuya investigación concluyó y derivó en recomendación hasta el periodo analizado. Trece de los expedientes fueron emitidos en 2025 y uno en 2026.

Además del sector salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue señalada en dos recomendaciones por actos de tortura cometidos por elementos de la entonces Policía Federal durante detenciones y traslados en Reynosa y Ciudad Victoria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) suman un caso cada una, esta última en conjunto con SEDENA por un caso de tortura en Ciudad Victoria.

Seis casos contra el IMSS, todos con desenlace fatal

El IMSS acumula el mayor número de señalamientos, con seis recomendaciones que documentan omisiones de atención médica en pacientes adultos mayores, todos ellos con desenlace fatal según los expedientes revisados por la CNDH.

La recomendación 42/2025 se originó en Reynosa, donde una persona adulta mayor ingresó al Hospital General de Zona número 15 y posteriormente al Hospital General Regional 270 por hipertensión y deterioro neurológico. El paciente falleció tras tres semanas de internamiento por una hemorragia subaracnoidea, luego de que el personal médico no gestionara a tiempo su traslado a un hospital de tercer nivel, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25.

En Ciudad Victoria, la recomendación 43/2025 documenta el caso de un paciente que ingresó al Hospital General de Zona número 1 con diarrea e ictericia. Tras la realización de estudios calificados como insuficientes y una biopsia fallida, el paciente falleció por choque séptico y colangitis derivados de un tumor hepático y biliar que no fue atendido de manera oportuna.

La recomendación 57/2025, también en Ciudad Victoria, se refiere a un adulto mayor con insuficiencia renal crónica que acudió al Hospital General de Zona número 1 por problemas con su catéter de diálisis. La falta de una exploración física abdominal adecuada y los retrasos en la reprogramación de su cirugía derivaron en su muerte por choque distributivo y síndrome urémico.

En Reynosa, la recomendación 85/2025 documenta el caso de una persona adulta mayor con sospecha de tumor pancreático e ictericia atendida en el Hospital General Regional 270, a quien se le suspendieron de manera injustificada estudios diagnósticos de tomografía y ultrasonido. La falta de valoración por oncología quirúrgica derivó en su fallecimiento por falla hepática.

La recomendación 95/2025 corresponde a Ciudad Madero, donde un adulto mayor desarrolló síndrome post-resección transuretral con hiponatremia severa tras una cirugía de próstata en el Hospital General Regional 6. El personal médico no administró la medicación indicada para recuperar los niveles de sodio del paciente, lo que provocó edema pulmonar, falla orgánica y su muerte.

La única recomendación emitida en 2026, identificada como 7/2026, documenta el caso de un adulto mayor en Nuevo Laredo que ingresó al Hospital General de Zona número 11 con crisis hipertensiva y derrame cerebral. De acuerdo con el expediente, el paciente fue clasificado de manera incorrecta en el triage como caso no urgente, se le administraron anticoagulantes antes de confirmar el tipo de evento cerebral que presentaba, y no se gestionó su traslado urgente a neurocirugía, lo que causó su muerte.

Violencia obstétrica y negligencia médica en los casos del ISSSTE

El ISSSTE registra tres recomendaciones vinculadas a negligencia médica y violencia obstétrica en el estado. La recomendación 55/2025 documenta el caso de una mujer embarazada que acudió en repetidas ocasiones a la Clínica Hospital 24-D, en Ciudad Mante, por disminución de movimientos fetales. De acuerdo con el expediente, el personal médico minimizó sus síntomas atribuyéndolos a ansiedad, lo que derivó en un parto prematuro a las 28 semanas de gestación sin la vigilancia correspondiente. El recién nacido falleció tras ser trasladado a otra unidad médica.

En Tampico, la recomendación 90/2025 se refiere a una persona adulta mayor sometida a una cirugía de vesícula en el Hospital General “B” sin la debida justificación clínica. El procedimiento dejó una fístula biliar que no fue monitoreada correctamente por el personal médico, lo que derivó en un proceso infeccioso y el fallecimiento de la paciente.

La recomendación 149/2025, en Ciudad Victoria, documenta el caso de un adulto mayor con diabetes e insuficiencia renal que acudió al área de urgencias de la Clínica-Hospital “Cd. Victoria” por dolor severo. La falta de supervisión por parte de especialistas y la omisión de medidas para controlar el exceso de potasio en el paciente resultaron en su muerte por hiperkalemia y falla multiorgánica.

Tortura y violaciones graves

Las dos recomendaciones dirigidas a la SSPC documentan actos de tortura atribuidos a elementos de la entonces Policía Federal. La recomendación 190VG/2025 se refiere a hechos ocurridos en Reynosa en abril de 2015, mientras que la 185VG/2025 documenta un caso de tortura cometido en Ciudad Victoria en junio de 2015.

A estos casos se suma la recomendación 183VG/2025, también por tortura en Ciudad Victoria, ocurrida en agosto de 2013, en la que la CNDH señaló de manera conjunta a la SEDENA y a la FGR.

La SEMAR fue señalada en la recomendación 203VG/2025 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como por la destrucción arbitraria de propiedad privada en hechos ocurridos en Matamoros en enero de 2024.

La FGJET, por su parte, fue objeto de la recomendación 112/2025, relacionada con un recurso de impugnación derivado de un homicidio y omisiones en su investigación, hechos iniciados en 2018 y que continuaron hasta 2021.