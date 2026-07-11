Hallan explosivo en operativo de búsqueda

Un presunto artefacto explosivo y restos óseos fueron localizados durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Miguel Alemán derivó en el hallazgo de un presunto artefacto explosivo abandonado, lo que obligó a reforzar los protocolos de seguridad mientras continuaban las labores de localización en la zona.

El descubrimiento fue realizado por integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes participaron en un operativo de prospección en campo junto con autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, el objeto encontrado presenta características que hacen presumir que podría tratarse de un explosivo, por lo que el área fue asegurada para evitar riesgos a los participantes del operativo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la naturaleza del artefacto, por lo que serán los especialistas quienes determinen si efectivamente representa un explosivo y las condiciones en las que fue abandonado.

Pese a la situación, no se reportaron personas lesionadas durante las labores de búsqueda.

En el mismo punto donde fue detectado el presunto explosivo, los brigadistas localizaron restos óseos humanos expuestos sobre la superficie del terreno, ocultos entre la maleza; de manera preliminar, se estima que podrían corresponder a una sola persona.

Además, en el lugar fueron aseguradas diversas prendas de vestir y objetos personales que podrían contribuir a la identificación de la víctima, entre ellos un pantalón de mezclilla, una playera de tirantes, una bota y un calcetín.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quedó a cargo del procesamiento de la escena y realizará los estudios periciales y genéticos para establecer la identidad de los restos.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos exhortó a las familias de personas no localizadas a revisar las prendas encontradas y, en caso de reconocerlas, acudir a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, además de mantener actualizadas sus muestras genéticas para facilitar futuras identificaciones.