Manda al hospital a motociclista

Conductora le cierra el paso con su camioneta Nissan; el lesionado sufre heridas de consideración y probable fractura en una muñeca.

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

EXPRESO-LA RAZON



Un motociclista resultó con heridas de consideración luego que una conductora le cerró el paso y provocó un choque en el fraccionamiento Jardín de Tamatán.

El accidente ocurrió el viernes a las 19:30 horas, en el cruce de la avenida Prolongación Democracia y la calle Jardín de Tamatán.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la víctima, un joven de entre 30 y 35 años.

Presentaba diversos golpes en brazos y piernas, así como una posible fractura en la muñeca izquierda, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance fue provocado por una mujer que conducía una camioneta Nissan.

Los hechos se desarrollaron cuando el motociclista circulaba de poniente a oriente sobre la avenida Prolongación Democracia.

En ese momento, la conductora de la camioneta, que transitaba en sentido contrario, intentó dar vuelta en el cruce con la calle Jardín de Tamatán y le cerró el paso, sobreviniendo el impacto.

Oficiales de tránsito se hicieron cargo del peritaje y realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.