Rebota en llanta de tráiler, pega a poste… y vuelca

Pese a lo aparatoso del accidente provocado por el descuido del conductor de una camioneta, no hubo personas lesionadas.

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón

El conductor de una camioneta vio pasar su vida en segundos luego que por un descuido declinó su trayectoria y se impactó contra un tráiler estacionado para luego volcarse en un terreno enmontado.

El aparatoso accidente que de milagro no dejo personas lesionadas ocurrió en el kilómetro 64 de la carretera Victoria-Zaragoza muy cerca del entronque con la vía que conduce a Soto La Marina.

Los primeros en acercarse a la zona fueron los agentes de la Policía Estatal de Apoyo Carretero luego que a unos metros se encuentra una estación segura de esta corporación.

Fueron elementos de esa coporación quienes descartaron que hubiera personas heridas e indicaron que solo se requería a la guardia nacional para que tomara conocimiento.

Se estableció que la unidad involucrada es una camioneta Nissan que se dedica a repartir pedidos de víveres a diversos negocios de esa zona.

La unidad era conducida por un hombre de entre 50 y 60 años de edad quien se desplazaba de sur a norte sobre la Victoria-Zaragoza.

Después de pasar el entronque con Soto La Marina aparentemente por un descuido provocó que declinara su trayectoria a la derecha y se impactara de costado con la llanta delantera de un tráiler que estaba parado en el acotamiento.

Esa pesada unidad de la marca Kenworth y perteneciente a la empresa RGC no sufrió daños importantes ya que el golpe fue directo en el rin.

Quien si se llevó la peor parte fue la camioneta pues después del severo rozón, el chofer perdió el control del volante y derribó parte de un alambrado para luego entrar a un predio donde quedó volcado entre la maleza.

Por fortuna su tripulante pudo salir por su propio pie para dar aviso a las autoridades por medio de una llamada al 911.