Alcaldesa honra la historia de Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas inaugura la galería de los presidentes y espacio ciudadano

STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de una visión de gobierno orientada a preservar la memoria histórica, fortalecer la identidad y acercar el arte a la ciudadanía, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró la remodelación de la Galería de los Presidentes, ubicada en el puente que conecta la Presidencia Municipal con el edificio anexo donde se reconoce a quienes han encabezado el Gobierno Municipal a lo largo de distintas etapas de la historia de Nuevo Laredo.

Mientras que en la Sala de Cabildo “Niños Héroes” se develó una placa conmemorativa, donde quedaron inscritos los nombres de las y los presidentes municipales de los siglos XX y XXI, como un registro permanente de quienes han formado parte de la vida pública e institucional del municipio.

Además, los alrededores de la presidencia municipal fueron transformados en un nuevo punto de encuentro ciudadano, donde las y los neolaredenses podrán disfrutar de murales artísticos, bancas para descansar y áreas con jardines.

Con esta intervención, el recinto municipal no solo preserva el legado institucional de la ciudad, sino que también ofrece a la ciudadanía un espacio digno, accesible y simbólico para recorrer, convivir, apreciar el arte y fortalecer el sentido de pertenencia.

La alcaldesa señaló que preservar la historia de la ciudad es también reconocer a quienes, desde distintas responsabilidades y momentos, aportaron al crecimiento de Nuevo Laredo y dejaron una huella en la vida comunitaria.

“Esta mañana nos reunimos en la Sala de Cabildo Niños Héroes para rendir homenaje a las mujeres y hombres que, al presidir nuestra ciudad con esfuerzo y dedicación, forjaron el Nuevo Laredo que hoy conocemos.

Observar sus nombres es recordar los valores del servicio, la unidad y la perseverancia que han guiado a nuestra comunidad a lo largo de los años”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

Canturosas Villarreal destacó que la transformación de una ciudad no solo se mide en obras, infraestructura o servicios, sino también en la capacidad de conservar su historia, dignificar sus espacios públicos, fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la memoria colectiva.

Murales que fortalecen la identidad y embellecen el corazón de la ciudad

Como parte de esta jornada, también fueron inaugurados los murales “Núcleo Vital” y “La Indivisible Esencia de la Mujer y la Naturaleza”, ubicados en el mismo puente de la Presidencia Municipal, obras que se integran al patrimonio artístico del recinto gubernamental y que podrán ser apreciadas por la ciudadanía que transita por la avenida Juárez.

“Hemos tenido la oportunidad de admirar los murales ‘Núcleo Vital’ y ‘La Indivisible Esencia de la Mujer y la Naturaleza’.

En estas obras vemos reflejados valores que distinguen a nuestra comunidad, como la fortaleza de la familia, la resiliencia y el vínculo con nuestro entorno”, señaló la presidenta municipal.

La alcaldesa agregó que así como las generaciones que encabezaron el gobierno municipal contribuyeron al crecimiento de la ciudad, hoy corresponde seguir fortaleciendo ese legado mediante acciones que preserven la historia, promuevan la cultura, embellezcan los espacios públicos y consoliden la identidad de Nuevo Laredo.

Con la Galería de los Presidentes, la placa conmemorativa, las bancas, los jardines y la incorporación de nuevas obras artísticas al recinto municipal, el Gobierno de Carmen Lilia Canturosas refrenda su compromiso con la memoria histórica, el reconocimiento institucional y la promoción cultural como elementos fundamentales para construir comunidad.

En el recorrido participaron integrantes del Cabildo, así como autoridades militares encabezadas por el General Brigadier de Estado Mayor Humberto Ortega Ramírez, comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, y el Coronel Ricardo López Palafox, comandante del Vigésimo Noveno Regimiento de Caballería Motorizado.