Balconea gobierno federal a gasolineras de Tamaulipas por vender diésel caro

Más de 2 mil estaciones de servicio en el país no se han sumado al acuerdo voluntario para mantener estable el precio del combustible y venderlo por debajo de 27 pesos por litro

Por. Staff

Ciudad de México.-El gobierno federal exhibió a más de 2 mil gasolineras o estaciones de servicio en el país que no se han sumado al acuerdo voluntario para mantener estable el precio del diésel y venderlo por debajo de 27 pesos por litro.

La administración informó que puso a disposición del público un listado de las gasolineras que venden el combustible por encima de un margen considerado «razonable», como parte de la estrategia para contener su costo.

Se trata de un total de 2 mil 163 estaciones de servicio que no venden el precio del diésel a menos de 27 pesos por litro.

Baja California es la entidad con el mayor número de estaciones que ofrecen el combustible por encima del precio establecido, con 358; le sigue Tamaulipas, con 178; Michoacán, con 166; Jalisco, con 161, y Sonora, con 161.

Las secretarías de Energía y de Hacienda, junto con la Profeco, Pemex, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Guardia Nacional, señalaron que la estrategia ha permitido mantener el precio del diésel por debajo de 27 pesos por litro a escala nacional y en menos de 25.39 pesos en la frontera norte, donde aplica una tasa reducida del impuesto al valor agregado.

Explicaron que el programa se sostiene mediante estímulos fiscales al IEPS, la reducción de comisiones por pagos con tarjetas y vales, el suministro de combustibles por parte de Pemex a precios competitivos y acciones para mejorar la logística y reforzar la seguridad en el transporte de combustibles.

No obstante, reconocieron que aún existen estaciones de servicio que no participan en el acuerdo y comercializan el diésel a precios significativamente superiores a los observados en el mercado.

Las autoridades afirmaron que alrededor de 80 por ciento de las gasolineras del país ya se han adherido al esfuerzo para estabilizar el precio del combustible e hicieron un llamado al resto de los establecimientos a sumarse, al tiempo que aseguraron que continuarán vigilando el mercado para promover una competencia justa y proteger a los consumidores.

La lista completa se puede encontrar en el siguiente link:

https://repositorio.energia.gob.mx/index.php/s/pfPybZZHTcAijEi.

El diésel es uno de los combustibles con mayor impacto en la actividad económica del país, pues es utilizado principalmente por el transporte de carga y de pasajeros, además de maquinaria agrícola, equipos de construcción e industrias. Variaciones en su precio suelen trasladarse a los costos logísticos y de producción, lo que eventualmente puede repercutir en el precio de bienes y servicios para los consumidores.