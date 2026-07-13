Estos son los modelos de iPhone que serán compatibles con la nueva actualización iOS 27

Como cada año, Apple se prepara para hacer la renovación del sistema operativo del iPhone, en este caso llegando con el iOS 27, que estará disponible en septiembre.
Obviamente, no todos los iPhone de Apple serán compatibles con iOS 27, así que aquí te diremos si tu equipo podrá ser parte de esta gran actualización.
Modelos de iPhone compatibles con iOS 27
Esta es la lista de iPhone compatibles con iOS 27, para que revises si tu smartphone será parte de la próxima actualización:
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone Air
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE (3.ª generación)
iPhone SE (2.ª generación)
Como puedes ver, básicamente todos los iPhone de hace 7 generaciones hasta la actualidad serán compatibles con la actualización de iOS 27.
¿Qué modelos de iPhone no serán compatibles con iOS 27?
Como imaginarás, todos los modelos de iPhone que sean anteriores al 11 no serán compatibles con iOS 27, por lo que no podrás hacer la actualización.
De hecho, esos iPhone anteriores al 11 ni siquiera te avisarán que hay una nueva actualización disponible, ya que su arquitectura no soportará al iOS 27.
Junto a esos, los siguientes equipos tampoco se podrán actualizar:
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (1.ª generación)
Si tienes alguno de esos dispositivos (anterior a iPhone 11 o los de la lista), deberás de cambiarlos por alguno más reciente para acceder al nuevo sistema operativo.
Hay que señalar que las actualizaciones son parte esencial del equipo, pues además de optimizar elementos del software, es lo que permite ejecutar las distintas aplicaciones.
CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS