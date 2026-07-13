Fiscalía de EU busca cadena perpetua para Ismael «El Mayo» Zambada por narcotráfico y crimen organizado

Las autoridades de Estados Unidos, en su acusación, afirman que el líder criminal financió actos de corrupción en distintos niveles del gobierno mexicano

Este lunes 13 de julio la Fiscalía de Estados Unidos solicitaron la cadena perpetua para Ismael «Mayo» Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. Dicho implicado es señalado por las autoridades norteamericanas de financiar actos de corrupción en distintos niveles del gobierno mexicano.

En un documento dirigido hacia Brian M. Cogan de la corte del Distrito Este de Nueva York, los fiscales aseguran que Zambada es considerado el narcotraficante más prolífico y poderoso del mundo. La moción se realiza previo a su sentencia que se realizará el próximo 20 de julio.

Los fiscales también se oponen a la solicitud de «El Mayo» de ser retenido en un centro médico de prisión en lugar de una supermax. Señalan que su hijo (Mayito Flaco) «sigue siendo un líder clave» del Cártel de Sinaloa. «Si se le permitiera hacerlo, el acusado podría seguir dirigiendo el Cártel desde la prisión».

«La corrupción en todos los niveles era necesaria para permitir que el Cártel funcionara… Bajo el reinado del acusado, él aumentó los sobornos a la policía, comandantes militares y a políticos… El Cártel gastó millones de dólares al año bajo la dirección del acusado en pagos por corrupción», se lee en el documento de los Estados Unidos

¿Qué es lo que pide la defensa del Mayo Zambada?

De acuerdo con lo compartido por las autoridades de los Estados Unidos, Zambada habría “empleado a sicarios armados que, siguiendo las órdenes del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del cártel». Además se pidió el decomiso de 15 mil millones de dólares, así como se establece en «el acuerdo de declaración de culpabilidad”.

El Mayo” Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”. Incluso el exlíder de la organización del pacífico señaló haber sido engañado y secuestrado por Guzmán para entregarlo a Estados Unidos.

Por su parte, recordemos, que la defensa de Zambada ha pedido que el narcotraficante sea trasladado hacia una prisión donde pueda recibir los cuidados necesarios para atender sus problemas de salud. Además se ha destacado que en ningún momento Zambada ha obstruido el proceso de la justicia y se ha declarado culpable.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO