GBG en EU acerca reapertura de la frontera ganadera

Ante este nuevo escenario sanitario, existen mayores posibilidades de avanzar en los acuerdos entre ambos países para restablecer el comercio de ganado en pie

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

La detección de casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en Estados Unidos podría favorecer las negociaciones para la reapertura de la frontera a las exportaciones de ganado mexicano, consideró el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

El funcionario señaló que, ante este nuevo escenario sanitario, existen mayores posibilidades de avanzar en los acuerdos entre ambos países para restablecer el comercio de ganado en pie.

“Ahora que Estados Unidos tiene ya presencia de gusano barrenador, las cosas pueden avanzar un poco más”, declaró.

Varela Flores explicó que las gestiones para lograr la reapertura de la frontera continúan de manera permanente entre autoridades federales, organismos ganaderos y sus contrapartes estadounidenses, por lo que confió en que este contexto contribuya a agilizar las negociaciones.

Indicó que México ha reconocido el esfuerzo y las inversiones realizadas por Estados Unidos para el combate de la plaga, al tiempo que las autoridades sanitarias de ambos países mantienen comunicación constante para evaluar los avances en el control de la enfermedad.

El titular de Desarrollo Rural recordó que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) ha mantenido una postura firme en favor de los productores y ha impulsado junto con las autoridades las acciones encaminadas a lograr una reapertura gradual de la frontera.

En cuanto a la situación sanitaria en Tamaulipas, informó que actualmente se tienen 122 casos activos de gusano barrenador, aunque más de mil se han registrado desde la detección del primer caso a finales de diciembre de 2025. Destacó además que nueve municipios ya no presentan casos activos y que toda la zona fronteriza del estado permanece libre de la plaga.

La reapertura de la frontera estadounidense es una de las principales demandas del sector ganadero mexicano, debido al impacto económico que ha generado la restricción a las exportaciones de ganado en pie hacia ese mercado.