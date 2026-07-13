Gloria Garza y César Verástegui reciben constancia de mayoría

La Comisión Nacional de Procesos Electorales del PAN declara válida la elección por la dirigencia estatal de ese partido

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Nacional de Procesos Electorales (CNPE) del Partido de Acción Nacional (PAN) declaró válida la elección interna para renovar la dirigencia estatal del blanquiazul en Tamaulipas.

La validación confirmó el triunfo de Gloria Elena Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos, quienes ahora encabezarán el Comité Directivo Estatal hasta el segundo semestre de 2027.

El acuerdo CNPE-009/2026 fue aprobado por unanimidad el 11 de julio, ratifica los resultados de la jornada interna del pasado 5 de julio, y ordena expedir la constancia de mayoría a la planilla ganadora y notificar la resolución al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente.

Gloria Garza obtuvo 3 mil 737 votos, equivalentes a 74.74 por ciento de los sufragios, mientras que Omeheira López Reyna alcanzó mil 239 votos, el 24.78 por ciento. Se contabilizaron 24 votos nulos. Votaron en total 5 mil militantes.

La Comisión Nacional de Procesos Electorales concluyó que el proceso interno cumplió con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Y que la elección se desarrolló sin incidentes mayores, con la instalación del 100 por ciento de las 37 mesas receptoras de votación anunciadas en la convocatoria.

La nueva dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas es encabezada por Gloria Garza como Presidenta y César Verástegui como Secretario General. Marcelina Orta Coronado, Gerardo Peña Flores, Ubaldina Polanco Reséndez, Armando Leonardo Becerra del Toro, Dulce Magdalena Hernández Meléndez, Encarnación Peña González y Adriana Ávalos Robles, también ocuparán posiciones en el Comité Directivo Estatal.

Mientras que la Comisión Permanente Estatal incluirá la representación de la planilla derrotada, Omeheira López Reyna, Hugo Horacio Garza Saldaña e Iliana Maribel Medina García.

López Reyna había solicitado la impugnación del resultado de la elección.

Gloria Garza y César Verástegui tienen como tarea principal preparar al PAN para proceso electoral de 2027.