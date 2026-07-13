Golpea polvo del Sahara al Estado

Viene nube de polvo

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un nuevo y significativo pulso de polvo proveniente del desierto del Sahara comenzará a afectar territorio mexicano a partir de este domingo y se mantendrá hasta el martes, con impactos más notorios en la vertiente del Golfo de México y el noreste del país, donde se ubica Tamaulipas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las concentraciones de partículas serán de moderadas a altas sobre la Península de Yucatán, la región del Golfo de México y los estados del noreste, por lo que Tamaulipas se ubicará entre las entidades con mayor influencia de este fenómeno atmosférico.

Los modelos de pronóstico muestran una extensa nube de polvo cruzando el Golfo de México y cubriendo gran parte del sureste, oriente y noreste del país. Los tonos claros y amarillentos indican una mayor concentración de partículas suspendidas en la atmósfera, mientras que las corrientes de viento favorecerán su desplazamiento hacia territorio tamaulipeco durante las próximas horas.

Entre los principales efectos previstos para Tamaulipas destacan cielos con apariencia brumosa o ligeramente opaca, reducción de la visibilidad en algunos sectores y una disminución en la probabilidad de lluvias.

No obstante, los especialistas advierten que las precipitaciones que logren desarrollarse podrían presentarse de forma localizada con intensidad fuerte, acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, la presencia del polvo sahariano favorecerá periodos más prolongados de radiación solar y menor nubosidad, condiciones que podrían generar un ambiente más cálido durante el día.

En contraste, algunas regiones del Altiplano mexicano podrían registrar noches y madrugadas más frescas debido a la disminución de humedad en la atmósfera.

En Tamaulipas, municipios de las zonas sur, centro y norte podrían percibir con mayor claridad la llegada de esta masa de polvo entre este domingo y el martes, especialmente en áreas cercanas al litoral del Golfo de México.

Autoridades y especialistas recomiendan a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños limitar las actividades al aire libre durante los periodos de mayor concentración de partículas, además de mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y reportes sobre la calidad del aire.

Este fenómeno forma parte de los pulsos estacionales de polvo del Sahara que cada año atraviesan el océano Atlántico hasta alcanzar el Caribe, Centroamérica y México, modificando temporalmente las condiciones atmosféricas en amplias regiones del país.