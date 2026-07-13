Haaland confiesa que quería enfrentar a México en el Mundial

El delantero noruego destacó el peligro ofensivo de Julián Quiñones y el gran futuro del joven Gilberto Mora.

Erling Haaland confesó que se quedó con las ganas de enfrentar a la Selección Mexicana en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de seguir el último partido del Tri desde el Estadio Banorte. Previo al duelo entre Noruega e Inglaterra, el delantero habló en entrevista con DAZN sobre el desempeño del equipo mexicano y reconoció que esperaba encontrarse con México en la siguiente ronda. “Estuve viendo el partido en el Azteca contra Inglaterra y de verdad que me emocioné. Habría sido lindo enfrentarlos, yo quería jugar con México”, declaró.

El atacante noruego también destacó a Julián Quiñones, a quien calificó como uno de los futbolistas más peligrosos del equipo, y reconoció el talento del joven Gilberto Mora. “Me hubiera gustado enfrentar a Quiñones, que es el hombre más peligroso, y a Mora. Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento”, señaló.

Haaland quedó sorprendido por la afición mexicana

Más allá del terreno de juego, Haaland aseguró que siguió de cerca el ambiente vivido en México durante la Copa del Mundo y destacó la forma en que los aficionados recibieron a seguidores extranjeros. El delantero incluso bromeó con una de las escenas que se volvieron recurrentes durante el torneo: aficionados siendo lanzados al aire durante las celebraciones.

“Tengo mucho cariño por México. Vi cómo la gente celebraba, ponían a volar a otros sin conocerlos. Me hubiera encantado que me hicieran volar”, expresó.

Noruega sorprende en el Mundial 2026

Haaland reconoció que ni él mismo esperaba que Noruega alcanzara los cuartos de final de la Copa del Mundo. El delantero aseguró que ha vivido el torneo sin grandes expectativas y concentrado en disfrutar cada partido. “No esperaba nada en absoluto. Lo dije muchas veces, incluso antes del partido contra Brasil”, explicó.

Ahora, antes de enfrentar a Inglaterra, el goleador afirmó que Noruega buscará mantener la misma mentalidad que la llevó hasta esta instancia. “Estar en cuartos de final con Noruega es bastante sorprendente incluso para mí. Solo tenemos que disfrutarlo porque nada dura para siempre”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS