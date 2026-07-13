Hallan fosas en la Frontera Chica

Madres buscadoras localizaron osamentas humanas, prendas y objetos personales en un predio de Miguel Alemán donde se presume que aún podrían existir más entierros clandestinos

Por. Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron este domingo siete fosas clandestinas con osamentas completas y restos óseos expuestos en la superficie en un predio del rancho El Toro en el municipio de Miguel Alemán.

Edith González, presidenta del colectivo, informó que el hallazgo ocurrió a espaldas de la colonia Nuevo Santander. Precisó que este resultado corresponde al hallazgo número 30, así como a la búsqueda de campo 94 del 2026.

La activista señaló que las fosas estaban dispersas en un radio aproximado de 400 metros, con separaciones de hasta 50 metros entre sí. Agregó que diversas alteraciones y depresiones en el terreno sugieren la posible existencia de más entierros clandestinos en el lugar.

Algunas de las osamentas presentaban las manos atadas. Una de las víctimas aún conservaba aparatos de ortodoncia (brackets) y tenía el rostro cubierto con cinta canela.

En el sitio también se localizaron prendas de vestir y objetos personales —entre ellos un par de botas, unas llaves y un encendedor—, indicios que podrían contribuir a la posterior identificación de las víctimas.

«Todo indica que aquí podría haber muchas más fosas», sostuvo. Añadió que residentes locales y personas que solicitaron el anonimato ya habían alertado previamente sobre la posible presencia de cuerpos sepultados en esa zona.

«La tierra habla; este es Tamaulipas, un estado lleno de fosas clandestinas. Donde se escarba aparecen restos humanos», expresó.

La presidenta de la organización recordó que en ese mismo sector ya se habían registrado hallazgos similares durante búsquedas anteriores, por lo que insistió en la necesidad de ampliar las labores de prospección.

Las acciones de rastreo contaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal. Se espera la intervención de las autoridades ministeriales y de servicios periciales para el procesamiento de la escena, la recuperación de los restos y el inicio de las investigaciones correspondientes.