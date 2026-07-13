Llama Claudia a condenar agresiones a paisanos en Estados Unidos

Se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos

Staff

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a todos los mexicanos y mexicanas, a los partidos políticos y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que, sin excepción, se sumen al rechazo a la violación de los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Además, informó que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará ante el Departamento de Justicia y las Fiscalías estatales de EE. UU. las denuncias por el fallecimiento de 17 connacionales en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Este es un tema no solamente del Gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación».

“Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que el canciller Roberto Velasco Álvarez se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para informarle de las acciones jurídicas que se emprenden en defensa de las y los mexicanos que viven en EE. UU., quien se mostró muy perceptivo a la preocupación del Gobierno mexicano.

La Presidenta puntualizó que no se trata de generar un conflicto con el Gobierno de EU —país con el que se tienen relaciones en términos de comercio y seguridad— pero subrayó que se tiene que alzar la voz y realizar acciones cuando hay una violación a los derechos humanos de connacionales.