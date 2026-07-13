México formalizará hoy denuncias penales por muerte de 17 mexicanos en custodia del ICE

Claudia Sheinbaum: la defensa de los mexicanos en el exterior y particularmente en Estados Unidos, compete a todas las fuerzas políticas

Por. Staff

Ciudad de México.-México formalizará este día las denuncias penales en las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o centros de internamiento del ICE. “Entre ellos el último que fue prácticamente ultimado”, en Houston y por lo que está en curso una investigación por parte de la autoridad de esa ciudad, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Informó que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para mencionarle del proceso que seguirá el gobierno mexicano para buscar justicia por estos fallecimientos en territorio estadunidense.

Sheinbaum consideró que el diplomático estadunidense se mostró receptivo a las preocupaciones de México por defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos que han perdido la vida en ese país.

Además, aseveró que la defensa de los mexicanos en el exterior y particularmente en Estados Unidos, compete a todas las fuerzas políticas, por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y los partidos políticos que respalden la defensa de los derechos de los connacionales.

Relación con Estados Unidos

Sheinbaum estimó que estas denuncias penales no afectarán la relación con Estados Unidos. “No queremos afectar la relación pero imaginen si fuéramos omisos en la defensa de los connacionales. Es un asunto de todas las fuerzas, no solo de la Presidenta ni de la Cancillería. Como mexicanos nos indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación, que se diga que fue suicidio sin ninguna explicación”.

Señaló que México mantiene las relaciones en materia comercial y de seguridad, pero tenemos que levantar la voz en la defensa de los derechos humanos. La mandataria dijo que ver las imágenes cuando fue asesinado Lorenzo Salgado es indignante incluso para el local de Houston.

“No podemos seguir solo con las cartas diplomáticas que no han dado resultados. Que haya una investigación del Departamento de justicia y las fiscalías estatales. Que se investiguen los hechos. Además de la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para solicitar su intervención», dijo.