México lleva esperanza a Venezuela; SEMAR entrega más de 388 toneladas de ayuda humanitaria

La misión, coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), forma parte de la política de cooperación internacional del Gobierno de México y responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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Tras una travesía de aproximadamente ocho días por el mar Caribe, los buques de la Armada de México ARM «Isla Holbox» (BAL-02) y ARM «Huasteco» (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria, destinada a respaldar la recuperación de las comunidades venezolanas afectadas por fenómenos naturales.

La misión, coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), forma parte de la política de cooperación internacional del Gobierno de México y responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de brindar asistencia a la población venezolana durante la etapa de recuperación.

Durante el recorrido de 1,969 millas náuticas, equivalentes a más de 3,600 kilómetros, las embarcaciones transportaron 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, integrada por alimentos, agua embotellada, medicamentos, artículos de higiene personal, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

«Los Buques de Apoyo Logístico ARM «Isla HOLBOX» (BAL-02) y ARM «HUASTECO» (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, culminando una travesía de aproximadamente ocho días para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo al pueblo venezolano»

Como parte de la operación, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las maniobras de desembarque, la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas potabilizadoras, además de colaborar en la organización y distribución de los insumos en coordinación con las autoridades venezolanas.

«Las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada. La ayuda enviada por México busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación»

La Semar informó que aunque la fase inmediata de atención a la emergencia ha concluido, el proceso de reconstrucción requiere mantener el apoyo para restablecer servicios esenciales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas instituciones públicas, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a integrar los víveres e insumos enviados.

«Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la solidaridad internacional, la cooperación humanitaria y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales, al tiempo que la Armada de México pone de manifiesto su capacidad logística y operativa para proyectar asistencia humanitaria más allá del territorio nacional»

Con esta misión, México fortalece su papel en la asistencia humanitaria internacional, al demostrar la capacidad operativa de la Armada para responder con rapidez y eficacia ante emergencias que afectan a otros países de la región.