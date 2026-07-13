Quiroga desmiente crisis de agua en Reynosa

El secretario destacó que municipios ubicados aguas abajo de Reynosa, como Río Bravo y Matamoros, no registraron problemas de abastecimiento, pese a encontrarse en una posición más vulnerable dentro de la cuenca del río Bravo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, rechazó que exista una crisis hídrica en Reynosa y aseguró que los datos oficiales demuestran que hay disponibilidad suficiente de agua para abastecer a la población, en respuesta a recientes declaraciones del alcalde Carlos Peña Ortiz, conocido como “Makito”.

El funcionario estatal explicó que, tras conocer los señalamientos del edil reynosense, se realizó una revisión inmediata de la información oficial publicada por la Sección Internacional de Límites y Aguas (SILA) de México y Estados Unidos, así como por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Si bien es cierto que se estuvo manejando un nivel bajo del río, nunca fue al grado de representar un problema mayor”, afirmó Quiroga Álvarez.

El secretario destacó que municipios ubicados aguas abajo de Reynosa, como Río Bravo y Matamoros, no registraron problemas de abastecimiento, pese a encontrarse en una posición más vulnerable dentro de la cuenca del río Bravo.

“Matamoros está al final de la cuenca y en ningún momento faltó agua. Lo mismo ocurrió en Río Bravo. Si ellos no tuvieron problemas de disponibilidad, las ciudades ubicadas aguas arriba tampoco han enfrentado una escasez”, señaló.

Quiroga Álvarez reconoció que eventualmente pueden presentarse situaciones relacionadas con la operación interna de los organismos operadores de agua, pero aclaró que ello no significa que exista una falta de recurso hídrico en el río Bravo.

“El problema que pudiera haber para distribuir el agua es otra cosa y le corresponde a la Comapa y al presidente de su Consejo de Administración”, sostuvo, al recordar que el alcalde de Reynosa encabeza dicho organismo.

Respecto a la situación de las presas internacionales, el funcionario aseguró que actualmente presentan una recuperación importante gracias al inicio de la temporada de lluvias.

Detalló que hace aproximadamente mes y medio el volumen de agua mexicana almacenada era de alrededor de 105 millones de metros cúbicos, mientras que actualmente alcanza casi los 250 millones de metros cúbicos.

Asimismo, explicó que las extracciones de agua de las presas internacionales responden a una planeación anual previamente establecida por las autoridades federales, por lo que descartó cualquier situación de emergencia.

“No hay urgencia de agua en Reynosa. Tenemos suficiente agua en las presas y, por lo tanto, en el río Bravo. Todo obedece a una planeación hidráulica definida desde el inicio del año”, puntualizó.

Finalmente, Quiroga Álvarez evitó atribuir motivaciones políticas de manera directa a las declaraciones del alcalde, aunque señaló que él se limita a responder con información técnica y verificable.

“En lo absoluto hay crisis. Lo de la política se lo dejo a los políticos. Yo estoy respondiendo con datos técnicos comprobables”, concluyó.

El posicionamiento del secretario estatal se da después de que el alcalde Carlos Peña Ortiz encendiera las alertas sobre una presunta crisis hídrica en Reynosa.

Fue a través de un mensaje difundido en redes sociales y posteriores declaraciones públicas, el presidente municipal pidió a la Conagua aumentar las extracciones programadas para garantizar el suministro a la ciudad y advirtió que podrían registrarse afectaciones en el servicio de agua potable si no se atendía la situación.