Sale Rocha Orozco y revelan muerte de jaguar en Tamatán

La información fue confirmada por el recién nombrado vocal ejecutivo de la dependencia, Luis Eduardo García Reyes, quien precisó que el ejemplar falleció el 16 de junio, de acuerdo con los reportes que ha recibido tras asumir la administración del organismo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un jaguar murió a mediados de junio en el Zoológico de Tamatán mientras la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas aún era encabezada por Eduardo Rocha Orozco, quien fue relevado del cargo apenas la semana pasada.

La información fue confirmada por el recién nombrado vocal ejecutivo de la dependencia, Luis Eduardo García Reyes, quien precisó que el ejemplar falleció el 16 de junio, de acuerdo con los reportes que ha recibido tras asumir la administración del organismo.

El funcionario explicó que el felino padecía una enfermedad que era atendida por el personal del zoológico con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

“Un jaguar que ya tenía un mal que de alguna manera lo estuvieron tratando, lo estuvieron buscando el que tuviera una mejor vida”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si la muerte ocurrió durante la gestión de su antecesor, García Reyes respondió afirmativamente y detalló que el deceso se registró el 16 de junio.

Tras confirmar el hecho, el nuevo titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad adelantó que una de las principales acciones de su gestión será fortalecer la unidad médico-veterinaria del Zoológico de Tamatán, con el propósito de mejorar la atención y el bienestar de los animales que alberga el recinto.

“Dentro de los planes que tenemos de trabajo es reforzar la unidad médico-veterinaria dentro del zoológico. Es de las partes que más nos interesa”, expresó.

Asimismo, indicó que buscarán incrementar la plantilla laboral para garantizar una vigilancia y atención permanente a los ejemplares.

“Necesitamos más personal, capacitado como el personal que tenemos ahorita, pero sí más personal que esté atento las 24 horas, los 24-7 dentro del Zoológico Tamatán”, agregó.

La muerte del jaguar se conoce días después de los cambios realizados en la dirección de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, organismo responsable de la operación del Zoológico de Tamatán. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la enfermedad que padecía el ejemplar ni las causas específicas de su fallecimiento.