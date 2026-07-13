SET busca acortar el ciclo sin perder clases

La SET solicitará de nuevo a la Federación adelantar el cierre del ciclo escolar al 1 de julio de 2027, en lugar del 4 de julio que marca el calendario oficial de 185 días.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La experiencia que dejaron las altas temperaturas en Tamaulipas ya modificó la planeación del próximo ciclo escolar. Aunque la Secretaría de Educación Pública estableció un calendario de 185 días de clases con conclusión el 4 de julio de 2027, el Gobierno del Estado solicitará nuevamente una excepción para adelantar el cierre al 1 de julio y evitar que alumnos y maestros enfrenten las jornadas más intensas de calor.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que la entidad repetirá la estrategia aplicada este año, cuando las condiciones climáticas obligaron a implementar medidas extraordinarias para proteger la salud de la comunidad escolar. «El calendario queda de 185 días y nosotros lo que hacemos es la misma petición de que quede 180 días», declaró.

El funcionario señaló que la modificación dependerá de la autorización de la Federación, como ocurrió en ciclos anteriores, ya que la reducción de días debe compensarse para cumplir con los contenidos académicos establecidos por la autoridad educativa nacional.

Mientras tanto, el calendario federal contempla que los docentes regresen una semana antes del inicio del ciclo escolar para participar en actividades de organización y evaluación, además de los trabajos del Consejo Técnico Escolar, previo al arranque de clases programado para septiembre.

Valdez García destacó que uno de los principales resultados del ciclo que concluye fue que no se registraron casos de golpe de calor entre estudiantes o personal educativo, situación que atribuyó a la aplicación oportuna de los protocolos preventivos.

«Felizmente no hubo ningún caso de golpe de calor; se aplicó bien el protocolo de que si había más de 40 grados se podía trabajar en los domicilios, el trabajo en línea o trabajo en casa y eso permitió que no tuviéramos afortunadamente golpes de calor», afirmó.

La medida permitió que, durante los días con temperaturas extremas, las escuelas trasladaran temporalmente las actividades académicas a modalidad no presencial, evitando exponer a miles de alumnos a condiciones consideradas de riesgo por las autoridades sanitarias.

El secretario indicó que la experiencia demostró que es posible garantizar la continuidad del aprendizaje mediante esquemas flexibles, sin poner en riesgo la integridad de estudiantes y docentes, por lo que la estrategia volverá a plantearse para el siguiente ciclo escolar.

Otro de los aspectos que revisará la SET será el cumplimiento efectivo del calendario escolar.

Valdez García reconoció que existen ocasiones en que algunos fines de semana largos se prolongan indebidamente, por lo que advirtió que cualquier suspensión adicional deberá recuperarse para no afectar los días efectivos de clase.

«Si fuese así, se tienen que reponer», puntualizó al referirse a los llamados «puentes», dejando claro que la prioridad será cumplir con los días autorizados por la Federación y garantizar el aprendizaje de los alumnos.

Con estas acciones, Tamaulipas busca equilibrar el cumplimiento del calendario escolar con la realidad climática del estado, donde durante el verano las temperaturas superan con facilidad los 40 grados centígrados, convirtiendo el calor extremo en uno de los principales desafíos para el sistema educativo.

La estrategia aplicada este año dejó un precedente favorable para las autoridades educativas, que ahora buscarán consolidar un modelo que permita proteger la salud de más de medio millón de estudiantes sin sacrificar el desarrollo del ciclo escolar, en espera de que la Federación autorice nuevamente el ajuste solicitado.