Tamaulipecos regresan como héroes de la robótica mundial

El equipo DeerBot de la Secundaria Técnica No. 1 "Álvaro Obregón" conquista el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge 2026, en Suiza

Por Raúl López García

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Entre aplausos, abrazos y lágrimas de orgullo, el equipo DeerBot de la Secundaria Técnica No. 1 «Álvaro Obregón» regresó a Ciudad Victoria tras conquistar el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge 2026, celebrado en Ginebra, Suiza, donde representó a México frente a delegaciones de 28 países.

Los estudiantes victorenses lograron colocarse entre los mejores del planeta con el proyecto «Sembrando el Futuro a lo Largo de la Ruta de la Mariposa Monarca», una propuesta que combina inteligencia artificial, robótica y drones para contribuir a la conservación ambiental. A su llegada fueron recibidos por familiares, compañeros y maestros, quienes celebraron el histórico resultado con porras y muestras de afecto.

Uno de los integrantes del equipo reconoció que la experiencia internacional marcó su vida y adelantó que continuará preparándose para seguir en el mundo de la tecnología. «Me gustó mucho, fue mi primera experiencia», expresó el joven, quien además confirmó que buscará ingresar al CBTis 171 para continuar su formación académica sin abandonar la robótica.

El profesor responsable del proyecto destacó que el resultado demuestra el nivel que ha alcanzado la robótica educativa en Tamaulipas. Reveló que el primer gran logro del torneo fue vencer al representativo de China, considerado una potencia mundial en la materia. «No somos menos; vamos muy bien en cuestión de la robótica educativa. El primer logro fue que le ganamos a China y a los países asiáticos», afirmó.

Explicó que el equipo también obtuvo victorias frente a delegaciones de Uganda, Colombia y Gambia. Aunque inicialmente ocupaban el tercer lugar, un cambio en el sistema de puntuación durante la fase final los llevó a concluir en la quinta posición, resultado que calificó como un enorme éxito para México. Añadió que una de las principales enseñanzas del certamen fue la importancia de fortalecer el dominio del idioma inglés para competir en escenarios internacionales.

Mientras continuaban los festejos en la secundaria, padres de familia expresaron su orgullo por el desempeño de sus hijos y coincidieron en que este logro apenas representa el inicio de un camino prometedor. Entre aplausos y gritos de «¡Sí se puede!», los jóvenes fueron reconocidos como un ejemplo de que el talento, la preparación y la perseverancia pueden colocar a Ciudad Victoria, Tamaulipas y México entre la élite mundial de la robótica.