Vinculan a proceso a ex director de Pemex por violencia familiar, pese al perdón de la víctima

Víctor N, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue vinculado a proceso tras su segunda audiencia en Morelos, por el caso de violencia familiar en contra de su esposa María Felicia Jiménez

Víctor N, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue vinculado a proceso tras su segunda audiencia en Morelos, por el caso de violencia familiar en contra de su esposa María Felicia Jiménez.

Pese a que la víctima otorgó el perdón y solicitó se retiraran las carpetas de investigación por el caso, la jueza indicó que los delitos por los que se le acusa son investigados de oficio.

Se informa que mañana se realizará una nueva audiencia en la que se definirá el futuro del exfuncionario y en la que deberá estar presente la denunciante, su aún pareja María Felicia Jiménez.

Su esposa le otorga el perdón

Previo a que se diera a conocer que Víctor N continuaría vinculado a proceso a la espera de la definición de su situación legal el día de mañana en una tercera audiencia, se reveló que su esposa le otorgó el perdón bajo el argumento de buscar el bienestar del nucleo familiar.

La jueza encargada de la segunda audiencia, indico que recibió un oficio el pasado 10 de julio, en el que María Felicia Jiménez le otorgaba el perdón a su todavía esposo, y en cuyo documento también se solicita el cierre de las carpetas de investigación por las que se denuncia al exdirector de Petróleos Mexicanos.

Víctor N continuará preso en el penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde fue presentado ante un juez de Control. Recordemos que el funcionario dejó su cargo el pasado mes de mayo, luego de hacerse público el derrame de combustible en el Golfo de México.

La Fiscalía desestimó el perdón, al argumentar que la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio, por lo que el procedimiento debía continuar independientemente de la voluntad de la denunciante.

Tras valorar los argumentos de ambas partes, la jueza resolvió vincular a proceso a Rodríguez Padilla por violencia familiar y no por el delito de violencia vicaria. Además, fijó para el próximo 13 de octubre la audiencia intermedia.

La defensa solicitó una audiencia para analizar la suspensión condicional del proceso, mecanismo que permitiría explorar una salida alterna mediante un acuerdo entre las partes y la reparación del daño. La jueza ordenó citar a la víctima para este martes a las 8:15 horas, cuando se resolverá esa petición.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO