Aceleran reacomodo en gabinete estatal

El Gobierno de Tamaulipas realiza cambios en dependencias estratégicas como Salud, Finanzas, Bienestar, Medio Ambiente y la Oficina del Gobernador

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A menos de un año de haber iniciado la segunda mitad de la administración estatal, el Gobierno de Américo Villarreal Anaya ha registrado una serie de relevos en áreas estratégicas que reflejan una etapa de reacomodos internos.

Durante los últimos meses, dependencias relacionadas con salud, finanzas, desarrollo urbano y medio ambiente, además de organismos descentralizados han experimentado cambios en sus titulares.

El cambio más reciente se confirmó ayer en la Secretaría de Bienestar Social, con la salida de Samuel Badillo en la Subsecretaría y el nombramiento de Ángel Nájera Ortega, quien anteriormente se desempeñaba como Coordinador general de Delegaciones en la propia Secretaría.

La Secretaria Silvia Casas González, informó que la salida de Samuel Badillo obedeció a los resultados de una evaluación de desempeño realizada, a la que se someten a todos los funcionarios.

El nuevo Subsecretario, tendrá la encomienda de avanzar en esta etapa de consolidación de resultados, encaminadas a la reducción de los índices de pobreza en las familias tamaulipecas.

Uno de los movimientos más relevantes ocurrió en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde Ricardo Gerardo Guerrero Morales asumió la titularidad de la dependencia tras la salida de Adriana Hernández Campos.

El nuevo secretario ha señalado que una de sus primeras tareas será revisar los procesos administrativos y proyectos que quedaron en marcha, además de dar seguimiento a los programas prioritarios del sector.

Guerrero Morales fue nombrado en octubre de 2022 como Jefe de la Oficina del Gobernador, cargo que actualmente se encuentra en proceso de transición.

En materia financiera, también se registraron modificaciones en la estructura de la Secretaría de Finanzas, Carlos Ibarra Hernández salió de la Subsecretaría de Ingresos y fue designado Epifanio Muñoz Quintero, siendo esta, una de las áreas más importantes para la captación de recursos estatales.

Este nombramiento se dio en un contexto donde la administración ha destacado los niveles históricos de recaudación obtenidos durante los últimos ejercicios fiscales.

Otro de los ajustes ocurrió en la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, donde Luis García Reyes fue nombrado vocal del organismo en sustitución de Eduardo Rocha Orozco.

La dependencia tiene entre sus responsabilidades la administración de áreas naturales protegidas, centros recreativos y programas de conservación ambiental.

Estos cambios incluyeron la renuncia de Federico Gabriel Navarro, en la Dirección del Zoológico Tamatán, tras multiples señalamientos de presunta negligencia, por la muerte de varias especiales, durante su administración.

Luis García Reyes se desempeñaba anteriormente en la titularidad de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, dependencia que en estos momentos se encuentra acéfala.

Mientras que en la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador, fue nombrado Jesús Alejandro Rincón Herrera, en sustitución de Hugo Mendoza.

En la misma Oficina del Gobernador también ocurrieron otros moviemintos, con las renuncias de Norberto Barrón Barragán, quien se desempeñaba como Secretario Particular y Jacobo Batarse como Director de Administración.

Desde el inicio de la administración, Américo Villarreal ha sostenido que los cambios en su equipo de trabajo responden a evaluaciones permanentes del desempeño institucional y a la necesidad de adaptar la estructura gubernamental a los retos que enfrenta el estado.

En algunos casos, los relevos han obedecido a renuncias o nuevas encomiendas dentro de la propia administración, mientras que otros han respondido a la necesidad de reforzar áreas consideradas prioritarias para el gobierno estatal.

Los cambios ocurren en un momento clave para la administración estatal, que se prepara para entrar en la segunda mitad del sexenio con proyectos estratégicos en marcha, entre ellos la modernización del transporte público, obras hidráulicas, programas de salud, infraestructura carretera y el impulso a inversiones energéticas.

Con estos movimientos, la administración de Américo Villarreal busca consolidar un equipo que le permita enfrentar los retos de la segunda mitad del sexenio.