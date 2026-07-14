Da gobierno más de 100 contratos a 2 empresas favoritas de Pemex

Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia reciben en conjunto más de 12 mil 500 millones de pesos de parte de alcaldías, municipios, gobiernos estatales y hasta la Federación

Por. Staff

Ciudad de México.-En los últimos 8 años, Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia, las 2 empresas que obtuvieron un contrato millonario de más de 4 mil 800 millones de pesos por parte de Pemex, han recibido casi 100 contratos por parte de alcaldías, municipios, gobiernos estatales, y hasta la Federación, que suman en su conjunto más de 12 mil 500 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos y venta de maquinaria.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que dependencias del gobierno federal, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y Querétaro, así como municipios de Guanajuato le han dado cerca de 80 contratos a la empresa Arrendo Serv.

Mientras que la empresa Impulsa tu Ganancia ha recibido al menos 7 contratos por parte del gobierno federal, del Estado de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El viernes se informó que antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex -hoy detenido por violencia física contra su esposa- la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en combate al tráfico de hidrocarburos a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia.

Este contrato fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros delitos.

La denuncia presentada el 6 de julio señala que la millonaria contratación fue autorizada durante la administración del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, detenido por violencia contra su esposa.