Empujan reactivar otra regularización

Buscan legalizar 230 mil vehículos no legalizados

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Con el propósito de regularizar los más de 230 mil vehículos de procedencia extranjera que quedaron fuera del programa federal en Reynosa, continúan las gestiones para reactivar el decreto de regularización en Tamaulipas bajo las mismas condiciones que el esquema anterior.

El director general de Oficinas Fiscales del Estado, Marcelo Olán Mendoza, informó que el pasado 10 de julio sostuvo una reunión en la Ciudad de México, por lo que existen amplias posibilidades de que la Federación autorice una ampliación del programa.

Explicó que las gestiones forman parte de la política impulsada por el Gobierno del Estado para brindar certeza jurídica a los propietarios de vehículos extranjeros, en coordinación con legisladores federales.

Precisó que la propuesta consiste en mantener las mismas reglas del decreto presidencial anterior, pero incluyendo a todas las unidades que no alcanzaron a regularizarse antes de que concluyera el programa.

Indicó que el número de vehículos pendientes es considerable, particularmente en Reynosa, donde miles de propietarios quedaron fuera del beneficio y actualmente enfrentan elevados costos para nacionalizar sus unidades.

Recordó que, durante la vigencia del decreto, la regularización tenía un costo de dos mil 500 pesos; sin embargo, actualmente nacionalizar un vehículo puede representar un gasto muy superior. Como ejemplo, mencionó el caso de un automóvil modelo 2010, cuyo trámite alcanzó un costo cercano a los 60 mil pesos.

Olán Mendoza estimó que tan solo en la frontera de Tamaulipas existen alrededor de 230 mil vehículos pendientes de regularización, por lo que actualmente se realiza un padrón para conocer el número exacto de unidades que quedaron fuera del programa.

Por otra parte, confirmó que durante el periodo vacacional las Oficinas Fiscales permanecerán abiertas mediante un sistema de guardias, por lo que no suspenderán actividades durante los días hábiles, en cumplimiento de las instrucciones del gobernador.

Señaló que el objetivo es facilitar que los contribuyentes aprovechen los estímulos fiscales vigentes, los cuales concluyen el próximo 31 de julio.

Entre los beneficios destacan un descuento del 30 por ciento para contribuyentes cumplidos. Además, los propietarios de vehículos modelos 2002 a 2017 podrán regularizar sus adeudos pagando únicamente cinco mil 990 pesos; para unidades modelo 2011 y anteriores, el costo será de tres mil 990 pesos.

Asimismo, la licencia de conducir económica tiene un costo de mil 173 pesos, mientras que los motociclistas podrán ponerse al corriente con 870 pesos y obtener su licencia por 800 pesos.