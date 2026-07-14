Inician revisión por desabasto de medicinas

Ubican la escasez de medicamentos en el centro de la agenda pública por los problemas que enfrenta el IMSS Bienestar; por lo que realizarán una revisión integral para ver el origen

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El desabasto de medicamentos en hospitales de IMSS-Bienestar volvió a colocarse en el centro de la agenda pública, luego de que el secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, anunció el inicio de una revisión integral para conocer la situación real que enfrentan las unidades médicas del estado y definir las acciones que permitan garantizar el suministro de insumos a los pacientes.

Apenas con ocho días al frente de la dependencia, el funcionario reconoció que aún no cuenta con un diagnóstico preciso sobre las carencias que han denunciado usuarios y personal médico, por lo que informó que esta misma semana sostendrá una reunión con el coordinador estatal de IMSS-Bienestar para revisar los almacenes y la distribución de medicamentos en hospitales y centros de salud.

«Vamos a tener una reunión con el coordinador del IMSS-Bienestar para checar perfectamente los almacenes y sobre todo la distribución de los medicamentos a los hospitales y los centros de salud para fortalecer qué necesidades hay», explicó durante una entrevista con medios de comunicación.

El secretario señaló que el objetivo es conocer, hospital por hospital, cuáles son las necesidades reales antes de emitir una postura definitiva. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que la Secretaría de Salud apoye en las gestiones necesarias si se detectan zonas con problemas de abastecimiento.

«Si efectivamente hay algunas zonas de desabasto, poder complementar con IMSS-Bienestar para que Secretaría de Salud esté presente y no haga falta», sostuvo.

Guerrero Morales recordó que, tras la federalización de los servicios médicos, la operación de los hospitales pertenecientes a IMSS-Bienestar corresponde a la Federación, mientras que la Secretaría de Salud mantiene funciones de rectoría y coordinación dentro del sector.

Esa nueva estructura obliga a mantener comunicación permanente para responder a las necesidades que se presenten en las unidades médicas.

«IMSS-Bienestar ya es cuestión de la Federación. Está centralizado y lo que nos toca a nosotros como sector salud es normar y coordinarnos con ellos para ver qué necesidades hacen falta», explicó al responder sobre la posibilidad de destinar recursos estatales para atender las carencias.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el secretario evitó confirmar o desmentir las versiones sobre desabasto generalizado, al señalar que primero requiere información oficial.

Indicó que ya solicitó reportes tanto al coordinador estatal de IMSS-Bienestar como a los directores de hospitales para contar con un panorama completo.

«Ya le pedí la información… necesito recolectar a nivel de los hospitales cuál es el sentir de cada uno de ellos y si hay ese tipo de desabastos. Yo creo que en esta semana podré estar informándoles con respecto a eso», afirmó.

Durante la entrevista también surgieron señalamientos sobre la falta de medicamentos para trabajadores del Gobierno del Estado que reciben atención médica mediante el IPSSET. Sobre ese tema, Guerrero Morales aseguró que pedirá un informe específico para identificar dónde existen las fallas y atenderlas de manera puntual.

Mientras tanto, sostuvo que los almacenes administrados directamente por la Secretaría de Salud cuentan con medicamentos suficientes, aunque aclaró que revisará personalmente los casos denunciados para determinar si existen problemas de distribución o de suministro en alguna unidad médica.

La revisión anunciada por el nuevo titular de Salud marcará el primer diagnóstico oficial de su administración sobre el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos en Tamaulipas.

Los resultados de ese análisis podrían definir las estrategias de coordinación entre el Gobierno del Estado e IMSS-Bienestar para enfrentar uno de los reclamos más recurrentes de pacientes y trabajadores del sector.

Con el periodo vacacional en puerta y una creciente demanda de servicios médicos, la expectativa se centra ahora en los resultados de la reunión entre ambas instituciones y en las medidas que se implementen para garantizar que hospitales y centros de salud cuenten con los medicamentos e insumos necesarios para brindar atención oportuna a la población.