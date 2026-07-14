Integra UAT a la academia con el sector productivo

Incluye UAT a la academia con el sector productivo para fortalecer clústeres regionales con un enfoque de colaboración

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Integra UAT a la academia con el sector productivo para fortalecer clústeres regionales

Bajo un enfoque de colaboración que articula los esfuerzos de la industria privada, el Gobierno del Estado y la academia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se posiciona como un pilar estratégico para elevar la competitividad regional, acelerar la innovación tecnológica y formar el talento especializado que demandan las dinámicas globales.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado detalló que, a través de las sedes universitarias en la zona norte, la UAT mantiene una permanente vinculación con los líderes empresariales, colaborando con los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para establecer los clústeres en los sectores clave del área industrial.

Indicó que estas alianzas involucran a sedes como la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe y la UAM Río Bravo, las cuales cuentan con una importante infraestructura para la formación de profesionistas en el campo automotriz, enfocado en autopartes y automatización, así como en el eléctrico-electrónico, vinculado al diseño, ensamble y cadenas globales de suministro.

Asimismo, puntualizó que la mayor ventaja competitiva que ofrece la institución en esta alianza radica en su capital humano, destacando la robusta estructura de catedráticos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores (SNII), quienes aportan el rigor científico y la investigación aplicada con impacto social directo.

Puntualizó que esta focalización permite alinear la oferta académica y de posgrado con las necesidades reales del mercado transfronterizo, facilitando la llegada de nuevas inversiones extranjeras a Tamaulipas gracias a un ecosistema educativo y logístico coordinado.

Para sostener operativamente estos sectores, añadió que la máxima casa de estudios del estado cuenta con una oferta académica integral que optimiza tanto los procesos de manufactura avanzada como la logística y gestión financiera.

Asimismo, la estrategia se robustece con posgrados orientados a la innovación y el desarrollo global, garantizando que el talento multidisciplinario de la UAT resuelva los desafíos de las plantas globales en la frontera norte.

Finalmente, enfatizó que la suma de voluntades entre la academia y el sector empresarial tiene un sentido social al responder a la visión institucional de asegurar que las nuevas generaciones de estudiantes encuentren en la UAT la plataforma que les garantice más y mejores oportunidades de inserción laboral, salarios competitivos y bienestar para sus familias dentro del estado.