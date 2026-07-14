Llega la canícula con lluvia y calor

Anuncian lluvias para toda la semana en distintas zonas del estado, principalmente en la región sur, la zona cañera y parte del centro de Tamaulipas, con altas temperaturas

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque la canícula ya comenzó en gran parte del país, en Tamaulipas se prevé un periodo de altas temperaturas acompañado de condiciones variables que podrían incluir lluvias puntuales y tormentas dispersas en distintas regiones de la entidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que durante los próximos días se esperan condiciones calurosas y bochornosas, propias de esta temporada, considerada tradicionalmente como un periodo de aproximadamente 40 días con las temperaturas más elevadas del año.

Explicó que, de acuerdo con los pronósticos de corto plazo, las temperaturas continuarán siendo altas, aunque las ondas de calor previstas no alcanzarían niveles extremos.

“Esperemos que sean ondas de calor leves, pero sí se esperan estas ondas de calor”, señaló.

El funcionario indicó que, además del ambiente caluroso, existe la posibilidad de lluvias durante la semana en distintas zonas del estado, principalmente en la región sur, la zona cañera y parte del centro de Tamaulipas.

Asimismo, no descartó la presencia de precipitaciones puntuales y tormentas dispersas en municipios del norte del estado.

González de la Fuente explicó que estas condiciones reflejan un comportamiento mixto del clima durante la temporada, en la que pueden coexistir altas temperaturas con eventos de lluvia aislados.

Ante este panorama, Protección Civil mantiene coordinación con diversas dependencias estatales y federales para atender cualquier situación derivada tanto del calor como de las precipitaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas.

La canícula suele extenderse entre julio y agosto, periodo en el que históricamente se registran algunas de las temperaturas más elevadas del año en Tamaulipas y otras entidades del país.