Aseguran armas, camioneta y detienen a 4 personas en Matamoros

Destaca un fusil Barrett calibre .50 y marihuana; la Guardia Nacional y la Guardia Estatal interceptan el vehículo con los sospechosos a bordo

Staff

Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, cargadores, equipo táctico, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos,

en la colonia Loma Alta, en Matamoros, informó la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

En un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal se logró el aseguramiento.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia, el personal operativo detectó una camioneta ocupada por personas armadas, quienes intentaron huir al percatarse de la presencia de las autoridades.

Tras una intervención oportuna fueron detenidos y se aseguraron 5 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, una granada de mano, cargadores, equipo táctico, hierba seca con características similares a la marihuana y la camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.

Las personas detenidas y todo lo asegurado fueron puestas a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.