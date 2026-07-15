Decomisan 1 tonelada de fentanilo en 18 meses

Entre enero de 2025 y junio de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1,805 personas en flagrancia, aseguraron más de 3 mil vehículos, mil armas de fuego en Tamaulipas

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En los últimos 18 meses, las autoridades de seguridad en Tamaulipas decomisaron mil 050 kilogramos de fentanilo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.

El volumen asegurado equivale a un promedio superior a 58 kilogramos mensuales de esta droga sintética, la de mayor letalidad entre las decomisadas durante el periodo reportado.

El fentanilo se ubicó como el segundo narcótico con mayor peso decomisado en la entidad, únicamente por debajo de la marihuana, de la cual se aseguraron 3 mil 273 kilogramos. En contraste, el volumen de fentanilo superó al de metanfetamina (mil 588 kilogramos), cristal (283 kilogramos) y cocaína (118 kilogramos).

El informe del Secretariado Ejecutivo concentra los resultados de la estrategia de seguridad implementada de forma conjunta por autoridades estatales y federales en Tamaulipas.

En el mismo periodo, las corporaciones detuvieron en flagrancia a mil 805 personas, un promedio de 100 capturas mensuales. Las acciones incluyeron además el aseguramiento de 3 mil 108 vehículos, de los cuales 167 eran unidades blindadas y 71 correspondían a vehículos conocidos como «monstruo», localizados principalmente en la frontera.

Los operativos conjuntos permitieron también el decomiso de mil 090 armas de fuego, 6 mil 807 cargadores y 166 mil 677 cartuchos de diversos calibres.

En cuanto a otros narcóticos, el reporte detalla el aseguramiento de más de 28 mil 400 dosis de cocaína, más de 21 mil 900 dosis de marihuana, más de 9 mil 500 dosis de cristal y más de 600 dosis de metanfetamina.

Las personas detenidas, así como el armamento, los vehículos y los narcóticos asegurados en las diferentes acciones, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Bajan homicidios

Tamaulipas se ubicó en el lugar 13 nacional con el menor número de víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre de 2026 y registró una reducción de 11.8 por ciento en el promedio diario de este delito respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos fueron presentados por la secretaría ejecutiva del organismo, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre enero a junio de este año, la entidad contabilizó 97 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 1.1 por ciento del total nacional y la coloca por debajo de la media del país que fue de 280.88 casos.

En este periodo, señaló que ocho entidades concentral el 54 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en el país.

Guanajuato encabezó la lista con 789 víctimas, seguido de Baja California (731), Chihuahua (704), Sinaloa (633), Estado de México (533), Guerrero (500), Morelos (498) y Veracruz (447).

Figueroa Franco, destacó que durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del año previo, 29 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos.

En el caso de Tamaulipas, en la comparación del periodo de 2026 con el mismo pero de 2025, la entidad registró una disminución superior del 11.8 por ciento, resultado que permitió mantener a la entidad entre las de menor incidencia del país.

Los datos presentados por la funcionaria federal, dan cuenta de que en el país, de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidio doloso por mes a nivel nacional, disminuyó en un 48 por ciento.

Detalló que en septiembre del 2024 se registraron un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras al mes de junio de este año, cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la estrategia de seguridad que se fortalece todos los días en las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, para dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva y definir acciones operativas”.