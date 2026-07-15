Donald Trump paga millonaria indemnización por abusar de periodista

El origen del litigio se remonta a 2019, cuando Jean Carroll publicó un libro en el que acusó a Trump de haberla agredido sexualmente a mediados de los años noventa en los almacenes de una tienda

Staff

Washington.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización superior a los 5.6 millones de dólares a la periodista y escritora Jean Carroll, luego de que un juez federal autorizara la liberación del dinero que permanecía retenido mientras se resolvían diversos recursos legales.

La cantidad corresponde al fallo emitido en 2023, cuando un jurado civil determinó que Trump era responsable de haber abusado sexualmente de Carroll en una tienda departamental de Nueva York durante la década de 1990, además de haberla difamado al negar públicamente los hechos. Al monto original se le sumaron intereses acumulados durante el proceso judicial.

De acuerdo con los abogados de Carroll, el dinero ya fue recibido y permanecerá en una cuenta con intereses mientras continúan otros procedimientos relacionados con el caso.

El origen del litigio se remonta a 2019, cuando Jean Carroll publicó un libro en el que acusó a Trump de haberla agredido sexualmente a mediados de los años noventa en los almacenes Bergdorf Goodman de Manhattan.

Trump negó en repetidas ocasiones las acusaciones y aseguró que no conocía a Carroll. Sin embargo, esas declaraciones derivaron en demandas por difamación, además del proceso por abuso sexual presentado bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York.

En mayo de 2023, un jurado civil concluyó que existían elementos suficientes para responsabilizar al entonces expresidente por abuso sexual y difamación, ordenándole pagar una indemnización de cinco millones de dólares, cantidad que posteriormente aumentó con los intereses generados durante la apelación.

Trump intentó evitar el pago mediante diversos recursos legales e incluso buscó que la Suprema Corte de Estados Unidos revisara el caso. No obstante, el máximo tribunal rechazó analizar la apelación, lo que permitió que el juez federal Lewis Kaplan autorizara la entrega definitiva de los recursos a Carroll.

Tras conocerse el pago, los representantes legales de la escritora manifestaron su satisfacción por el cumplimiento de la sentencia, mientras que el equipo jurídico de Trump reiteró que continúa considerando el proceso como injusto y con motivaciones políticas.

Aunque Trump ya cubrió esta indemnización, su situación legal con Jean Carroll está lejos de concluir.

En un segundo juicio celebrado en 2024, otro jurado determinó que el ahora presidente de Estados Unidos volvió a difamar a la escritora con declaraciones posteriores al primer veredicto, por lo que fue condenado a pagar 83.3 millones de dólares adicionales.

Esa sentencia sigue siendo impugnada por la defensa de Trump y permanece en proceso de apelación, por lo que el desenlace definitivo del caso todavía está pendiente.