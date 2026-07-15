Dos de cada 10 preparatorianos consumen alcohol mezclado

Las consiguen sin restricción en tiendas, también hay lugares donde les ponen a la mano “cubetas” con esas mezclas y hielo

Staff

Ciudad de México.-En México, 2 de cada 10 alumnos de bachillerato consumen bebidas alcohólicas que ya vienen mezcladas, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y TabaCCHco 2025 (Encodat).

Lo grave no sólo es que las consiguen sin restricción en tiendas, también hay lugares donde les ponen a la mano “cubetas” con esas mezclas y hielo, en las que no se tiene la certeza de lo que les sirven ni tampoco de la higiene.

A menos de un kilómetro de distancia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, por ejemplo, existe un sitio muy famoso entre los estudiantes llamado Huastes, ubicado en Calle Dos, colonia Tercer Mundo.

Ahí venden alcohol desde las 7 de la mañana a la una de la tarde con un cover de 50 pesos. En redes sociales se promueve “acceso sin INE” y “acceso a todas las edades”.

Matar el tiempo

Arturo relata que hace 3 años prefirió darse de baja en el primer semestre de este CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México porque los maestros faltaban mucho y “para matar el tiempo”, sus amigos preferían irse a ese supuesto bar, de donde “salían casi inconscientes”.

El ejemplo de lo que pasa en el CCH Naucalpan no es aislado, alumnos de otros planteles de bachillerato comentan que en los alrededores de sus escuelas hay sitios similares, donde no les piden credencial del INE y les venden alcohol sin restricciones.