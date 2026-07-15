Fallece Elsa Aguirre, emblemática actriz de la época de Oro del cine mexicano, tenía 95 años de edad

La noticia fue confirmada por la ANDI a través de sus redes sociales

MÉXICO.- Durante los primeros minutos de este miércoles 15 de julio se confirmó la muerte de la querida actriz Elsa Aguirre quien fue una de las emblemáticas actrices de la época de Oro del cine mexicano, a los 95 años de edad.

Fue a través de las redes sociales de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) que se confirmó la noticia, sin embargo hasta la redacción de est anota no se han revelado las causas del fallecimiento de la querida actriz, quien participó en múltiples de películas.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: “Cuidado con el amor”, “Lluvia roja” y “La mujer que yo amé”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”

Foto: ANDI

¿Quién fue Elsa Aguirre?

Hablar de Elsa Aguirre es hablar de una de las grandes figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano. La actriz, originaria de Chihuahua, logró convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la industria cinematográfica nacional gracias a su talento, carisma y presencia en pantalla, cualidades que la llevaron a compartir créditos con algunas de las máximas estrellas del país.

Elsa Aguirre construyó una carrera que abarcó varias décadas y que la consolidó como una de las actrices más queridas por el público mexicano, participando en decenas de películas que hoy son consideradas clásicos del cine nacional.

Más allá de su belleza, que la convirtió en uno de los grandes símbolos femeninos del cine mexicano, Elsa Aguirre dejó una huella importante por su trabajo y aportación a la cultura del país.

Participó en más de 20 películas entre ellas “Acapulco”, “La mujer de Dos Caras”, “La mujer que yo amé”, entre muchas otras más, pero también la actriz apareció en telenovelas como “Acapulco cuerpo y alma”, “Mujeres engañadas”, “Belinda” y muchas más.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO