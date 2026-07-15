Gol del aguacate mexicano en el Mundial: suben ventas 6%

El Super Bowl sigue siendo el número uno para el consumo del fruto en Estados Unidos, de acuerdo con expertos

Staff

Ciudad de México.-Las ventas del aguacate mexicano aumentaron más de 6 por ciento en Estados Unidos, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Durante las primeras dos semanas del torneo, el volumen de ventas al consumidor fue 6 por ciento superior al registrado en el mismo periodo del año pasado”, informó Álvaro Luque, presidente y CEO de Avocados From Mexico.

Según el directivo de la empresa encargada de promover el consumo de aguacate en Estados Unidos, el crecimiento se ha moderado respecto a otros momentos de la temporada, pero la demanda continúa siendo muy sólida.

“Más allá de estas semanas (del Mundial), la tendencia de largo plazo es muy clara. El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha duplicado en la última década y la temporada 2025-2026 concluyó con un récord histórico de 2 mil 750 millones de libras exportadas (o mil 247 millones de kilogramos) desde México hacia ese mercado”, comentó a Forbes México.

Agregó que los grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Futbol dan una conversación cultural y transforman el comportamiento del consumidor en Estados Unidos y el resto del mundo.

Para el directivo, el Mundial es una de las mayores oportunidades de consumo del año, porque reúne a millones de personas alrededor de un mismo momento, ver fútbol y compartir con familiares y amigos.

El directivo de la firma con sede en Estados Unidos recordó que la comida es parte de la experiencia, por lo que el aguacate ocupa un lugar muy natural.

“Hoy desarrollamos un programa promocional comercial muy sólido para con nuestros clientes en retail” en Estados Unidos, consideró el CEO de Avocados From Mexico, una subsidiaria creada por la Mexican Hass Avocado Importer Association (MHAIA) y l Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

“Vendimos tres veces más exhibidores temáticos (bins) de los que habíamos proyectado, además de millones de bolsas promocionales asociadas al Mundial, reflejando el entusiasmo de los consumidores y la confianza de nuestros socios comerciales”, reveló Luque.

Agregó que el verano es tradicionalmente una temporada fuerte para el consumo de aguacate en Estados Unidos por las reuniones familiares, las parrilladas y los eventos deportivos.

“Este año, el Mundial ha generado un impulso adicional, porque la mayoría de los partidos se ven en casa, acompañados de familiares y amigos”, señaló.

El guacamole ya se encuentra entre los diez alimentos preferidos para disfrutar durante la Copa Mundial de Futbol, agregó.

Con los “insights”, Avocado From México lanzó el kickoff a Guacamole Summer, un programa diseñado para ayudar a sus socios comerciales en retail a convertir la Copa Mundial Mundial en una gran ocasión de compra mediante empaques temáticos, exhibidores especiales, promociones de cashback y una campaña integral en el punto de venta y medios digitales.

“Queríamos llevar la emoción del estadio directamente al departamento de frutas y verduras”, sostuvo.

El directivo dijo que es necesario ser patrocinador oficial para conectar con los consumidores.

“Nuestra estrategia consiste en estar presentes donde realmente ocurre la experiencia del Mundial, en los hogares y en el punto de venta”, indicó

La campaña invita a los aficionados a ser los MVP de sus propias reuniones, con promociones para consumidores, bolsas y exhibidores temáticos, y experiencias digitales que mantienen al aguacate presente durante todo el torneo, explicó.

El empresario detalló que hay un elemento muy poderoso que conecta naturalmente con este evento, ya que el mundial es profundamente multicultural, porque une a aficionados de distintas nacionalidades alrededor del futbol, y en Estados Unidos la comunidad latina juega un papel central en esa celebración.

La afinidad cultural hace que el aguacate mexicano sea un protagonista natural de la experiencia de la Copa Mundial de Futbol, añadió Luque.

Sin embargo, el Super Bowl sigue siendo el día número uno para el consumo de aguacate en Estados Unidos, apuntó el presidente de Avocados From México.

“El Super Bowl es un evento único y difícil de igualar en términos de consumo concentrado en un solo día y ocasión”, consideró

La Copa Mundial juega con una dinámica distinta, debido a que son más de seis semanas de competencia, con decenas de partidos que generan múltiples ocasiones de consumo, detalló.

“Más que un solo pico, el Mundial crea una sucesión de momentos para reunirse, preparar guacamole y disfrutar del fútbol, lo que representa una enorme oportunidad para seguir impulsando el crecimiento de la categoría”, expresó.