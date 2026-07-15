Impulsa alcaldesa de NLD educación y oportunidades

Egresan de preparatorias municipales mil 650 jóvenes, Carmen Lilia Canturosas es su madrina

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EXPRESO-LA RAZÓN

El compromiso del Gobierno Municipal con la educación continúa dando resultados. Gracias al impulso que la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha brindado a las preparatorias municipales, un total de mil 650 jóvenes concluyeron sus estudios de nivel medio superior y hoy están preparados para dar el siguiente paso hacia la universidad o incorporarse al desarrollo productivo de la ciudad.

Los egresados pertenecen a las preparatorias municipales «Manuel Gómez Morín», «José Vasconcelos» y «Elena Poniatowska», instituciones que durante los últimos años han fortalecido su infraestructura, equipamiento y oferta educativa gracias a la inversión realizada por el Gobierno Municipal como parte de una política pública humanista que apuesta por brindar más y mejores oportunidades a las juventudes.

La presidenta municipal estuvo presente en las tres ceremonias de graduación como madrina de generación, donde compartió un emotivo mensaje con las y los estudiantes, a quienes reconoció por el esfuerzo realizado y refrendó que su administración seguirá invirtiendo en educación porque representa la mejor herramienta para transformar vidas y construir un mejor futuro para Nuevo Laredo.

«Cada joven que hoy recibe su certificado representa una historia de esfuerzo, de sueños y de esperanza. Nuestro compromiso es seguir construyendo oportunidades para que ninguna meta se quede en el camino por falta de apoyo. En Nuevo Laredo creemos en nuestra juventud porque ustedes son quienes seguirán escribiendo la historia de grandeza de esta ciudad», expresó Carmen Lilia Canturosas.

La alcaldesa destacó que fortalecer la educación pública forma parte de la visión humanista que impulsa su gobierno, alineada con los principios de transformación que encabezan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, colocando siempre a las personas en el centro de las políticas públicas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal ha destinado recursos para mejorar las instalaciones de las tres preparatorias municipales, ampliando y rehabilitando espacios educativos que permiten ofrecer mejores condiciones de aprendizaje y que cada vez más jóvenes puedan concluir exitosamente su educación media superior.

Las ceremonias de graduación, realizadas en el Centro Cultural Nuevo Laredo, estuvieron marcadas por momentos de alegría, orgullo y emotividad, donde cientos de familias acompañaron a los estudiantes en este importante logro académico.

Durante los eventos se entregaron medallas y reconocimientos a los alumnos con los mejores promedios de cada carrera en los turnos matutino y vespertino, así como trofeos a los primeros lugares de cada generación. También fueron reconocidos los estudiantes y asesores que representaron a Nuevo Laredo en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia celebrada en Piriápolis, Uruguay, además de jóvenes destacados por sus logros en competencias internacionales de tochito y baloncesto.

En representación del personal docente, la profesora María Nidia Benavides agradeció el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado a la educación media superior.

«A nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, gracias por creer en la educación y por el apoyo permanente que ha permitido que nuestros alumnos reciban una formación de calidad y tengan mayores oportunidades para ingresar a la universidad y cumplir sus metas», expresó.

Por su parte, la alumna Maryha Monserrath Delgado del Ángel, en representación de la generación de la Preparatoria Municipal «Elena Poniatowska», dirigió un mensaje de despedida en el que destacó que la preparatoria marcó una etapa fundamental en la vida de cada uno de sus compañeros y los preparó para enfrentar nuevos desafíos.

Las ceremonias contaron con la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación, Leticia Yazmín Meneses Camino; el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, profesor Joaquín Medina Ontiveros; el secretario de Educación, Javier Acebo Garza; el director de Educación, Salvador Hernández Carrillo, así como autoridades educativas, docentes y familiares de los graduados.