La mini feria ya llegó

El espacio reúne diversas atracciones para niños y adultos, con un ambiente familiar que desde su apertura ha atraído a visitantes que buscan disfrutar de una tarde diferente sin salir de la ciudad

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una pequeña feria con juegos mecánicos comenzó a operar en una plaza comercial ubicada al norte de Ciudad Victoria, convirtiéndose en una opción de esparcimiento para las familias durante el periodo vacacional.

El espacio reúne diversas atracciones para niños y adultos, con un ambiente familiar que desde su apertura ha atraído a visitantes que buscan disfrutar de una tarde diferente sin salir de la ciudad.

Como parte de la temporada, los organizadores ofrecen una pulsera con acceso ilimitado a los juegos mecánicos por 120 pesos, disponible de lunes a domingo en un horario de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche.

La fotogalería muestra el ambiente que ya se vive en esta feria temporal, instalada en una plaza comercial del norte de la capital tamaulipeca.